von dpa

Diese Strategiezentren sollten Meinungsumfragen und Datenanalysen vornehmen und Kampagnen führen, um die Wahlen zum Europaparlament zu gewinnen, sagte Bannon am Samstag bei einem Parteitag der italienischen Nationalistenpartei Fratelli d'Italia.

Bannon, früherer Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, will Europas Rechte versammeln und mit Hilfe einer in Brüssel ansässigen Stiftung namens "Die Bewegung" Einfluss auf die Europawahl im kommenden Jahr nehmen.

US-Präsident Donald Trump (l.), mit seinem damaligen Chefberater Steve Bannon. (Archivbild) | Bild: MANDEL NGAN

Dazu führte er in den vergangenen Monaten Gespräche mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega-Partei, dem Briten Nigel Farage, Gründer der United Kingdom Independence Party (Ukip), Vertretern der früheren Front National (FN) von Marine Le Pen in Frankreich und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban.

Der ehemalige US-Präsidentschaftsberater Steve Bannon neben Marine Le Pen, Vorsitzende der französischen rechtsextremistischen Front National (seit März 2018 Rassemblement National), nach einer Rede auf einem Jahreskongress der Partei. | Bild: PHILIPPE HUGUEN

In Italien stieß Bannon mit seinem Vorhaben bereits auf offene Ohren: Vize-Regierungschef Salvini bezeichnete eine Rechtspopulisten-Allianz bei den Europawahlen als "letzte Möglichkeit zur Rettung Europas".

US-Rechtspopulist Steve Bannon (r.) steht neben Giorgia Meloni, Vorsitzende der Partei Fratelli d'Italia ("Brüder Italiens") bei einer Veranstaltung der rechten italienischen Partei Fratelli d'Italia. Die Bewegung des ehemaligen Chefstrategen von US-Präsident Trump, «The Movement», soll Europas Rechte einen und bei der Europawahl 2019 zum Triumph führen. | Bild: Massimo Percossi

Entsprechend lobte Bannon Italien bei seinem Auftritt am Samstag als derzeitiges "Zentrum des politischen Universums". Er kündigte zudem an, nach der US-Kongresswahl im November einen Großteil seiner Zeit in Europa zu verbringen, um die EU-Parlamentswahl vorzubereiten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein