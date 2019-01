Deutschland ist wieder dabei. Zum sechsten Mal besetzt die Bundesrepublik ab Januar einen Stuhl im mächtigsten Gremium der Weltgemeinschaft. Sie ist dann eines von zehn nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, jenem Gremium in New York, in dem die fünf ständigen Mitglieder den Ton angeben und das den Weltfrieden wahren soll. Die Deutschen verfolgen als Juniorpartner am Hufeisentisch in den kommenden zwei Jahren ein übergeordnetes Ziel: Sie wollen mit gleichgesinnten Ländern dazu beitragen, die Krise des Multilateralismus zu überwinden.

Besonders eng soll der Schulterschluss mit den anderen EU-Staaten ausfallen. Der Multilateralismus, die Zusammenarbeit vieler Staaten, um den großen grenzüberschreitenden Bedrohungen und Problemen Herr zu werden, ist nichts anderes als ein Grundprinzip der Vereinten Nationen, die 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Deutschland und sein Außenminister Heiko Maas nehmen sich also viel vor. Bei einer Rede in der Vollversammlung der UN gab Maas sein Motto aus: „Together first“.

Damit fordert der Deutsche offen die USA unter Präsident Donald Trump heraus, der sein nationalistisches „America first“ der Welt entgegenschleudert. Trump kann für sich in Anspruch nehmen, die Krise des Multilateralismus, die schon vor seinem Amtsantritt 2017 schwelte, rasant verschärft zu haben. Das wichtigste UN-Mitglied, die USA, verabschieden sich von der internationalen Kooperation: So steigen die US-Amerikaner aus diversen UN-Institutionen und UN-Abkommen wie dem Pariser Klima-Vertrag aus und sie schockieren ihre Partner durch riskante Manöver, wie den Abzug ihrer Truppen aus Syrien oder der Kündigung des Iran-Abkommens.

Gefahr durch Unilateralismus

Nicht nur die USA, auch andere Staaten haben den Unilateralismus zu ihrem Leitmotiv erhoben. Besonders tragisch: Der Unilateralismus und damit die Krise des Multilateralismus kommen zur Unzeit. Angesichts epochaler Herausforderungen, von den vielen bewaffneten Konflikten über Terrorismus und Hochrüstung bis hin zu den destabilisierenden geopolitischen Folgen der Erderwärmung, müssten die Länder eng kooperieren. Sie sollten nicht ihr Heil in engstirnigen Alleingängen suchen.

Doch schon die UN-Gründer selbst setzten dem Multilateralismus seine Grenzen: Das Vetorecht für die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates schafft eine globale Zweiklassengesellschaft. Die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien können jede multilaterale Initiative im Gremium ersticken. Das Vetorecht schützt die Privilegierten vor Eingriffen in ihre Souveränität und ihren machtpolitischen Gestaltungswillen. Das Vetorecht dient auch einem anderen Zweck. Es soll sicherstellen, dass keine der Vetomächte in einem Streit mit einer anderen Vetomacht die UN vor ihren Karren spannt und dadurch womöglich eine militärische Konfrontation heraufbeschwört. Das Vetorecht trägt dazu bei, einen apokalyptischen Krieg der Vetomächte, die gleichzeitig Atommächte sind, zu verhindern.

Der Preis, den die Welt dafür bezahlt, ist die Untätigkeit des Sicherheitsrates bei den vielen Konflikten, in denen die Großmächte unterschiedliche Interessen verfolgen. So sorgen die Russen dafür, dass ihnen der UN-Rat bei ihrem blutigen Abenteuer in der Ost-Ukraine nicht in die Quere kommt. Die US-Amerikaner nutzen den Rat, wenn kein Widerspruch zu befürchten ist. Das Paradebeispiel ist die Befreiung Kuwaits 1991. Bei Gegenwind ignorieren die Entscheider in Washington jedoch das UN-Gremium. So geschehen bei der völkerrechtswidrigen US-Invasion des Iraks 2003. Zu jener Zeit saß Deutschland als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat – und lehnte den Angriff der „Koalition der Willigen“ auf das arabische Land entschieden ab.

Die kommende Mitgliedschaft der Deutschen fällt fast exakt in die zweite Hälfte der Amtszeit von US-Präsident Trump, so er denn seine Affären politisch überlebt. Die Bundesregierung tut gut daran, den angeschlagenen Multilateralismus gegen Trumps gefährlichen Unilateralismus zu verteidigen. Das liegt im nationalen Interesse Deutschlands und es liegt auch im Interesse der Weltgemeinschaft. Allerdings sollte sich niemand zu große Hoffnungen machen. Die Möglichkeiten Deutschlands im UN-Sicherheitsrat sind beschränkt.

UN-Sicherheitsrat Das Gremium spielt in der Sicherheitspolitik eine herausgehobene Rolle, die 15 Mitgliedstaaten befassen sich regelmäßig mit den Konflikten der Welt. Die Beschlüsse des Sicherheitsrates sind für alle UN-Staaten verbindlich. Er kann Sanktionen verhängen, Friedensmissionen entsenden und den Einsatz militärischer Gewalt billigen. Die USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien sind ständige Mitglieder und haben ein Veto-Recht. Dazu kommen zehn nicht-ständige Mitglieder, die von der UN-Vollversammlung für eine zweijährige Amtszeit gewählt werden. Dabei werden jedes Jahr fünf nicht-ständige Sitze neu besetzt – unter Berücksichtigung eines regionalen Proporzes. Die Bundesrepublik bemüht sich gemeinsam mit Brasilien, Indien und Japan um eine Reform: Der Rat müsse die „geopolitischen Realitäten des 21. Jahrhunderts“ widerspiegeln. Dabei haben die vier Länder auch ständige Sitze für sich selbst im Blick. (dpa)

In New York haben die Vereinten Nationen ihren Hauptsitz. | Bild: AdobeStock