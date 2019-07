Jetzt hat auch Großbritannien seinen Donald Trump. Boris Johnson hat die Regierungsgeschäfte an der Themse übernommen, und Europa hat es mit einem Mann zu tun, der nicht nur optisch an den US-Präsidenten erinnert. Das ungehobelte Auftreten, der beleidigende Umgang mit dem politischen Gegner, die Stimmungsmache gegen Minderheiten, die Verachtung der Presse – alles frappierend ähnlich. In Washington wie auch in London regieren Faktenverdreher, die sich als Volksversteher geben und in Wahrheit Volksverdummer sind. Populisten eben.

Johnson – als Journalist ein Bruder Leichtfuß

Die Masche ist inzwischen weltweit erfolgreich. Nicht ohne Grund kommen auffallend viele dieser Aufsteiger aus der weiten Welt der Medien: Sie beherrschen die Tricks des Politik-Marketings in Zeiten der Digitalisierung und erreichen so Wählerschichten, die die klassischen Parteien schon verloren glaubten. Donald Trump wurde in den USA berühmt als Moderator einer Reality-TV-Serie. Boris Johnson war, bevor er in die Politik wechselte, Journalist und berichtete aus Brüssel für den „Daily Telegraph„. Sein früherer Chef beschreibt ihn als Bruder Leichtfuß, der es mit der Wahrheit nie allzu genau nahm und sich deshalb bald Ärger mit Lesern und Vorgesetzten einhandelte.

Auch in anderen Ländern pflügt dieser neue Politiker-Typus die Landschaft um. In der Ukraine sitzt ein Comedy-Star im Präsidentenpalast und serviert die alte Garde ab. In Italien war es der Fernsehkomiker Beppe Grillo, der mit einer ausgeklügelten Kampagne die etablierten Parteien sturmreif schoss und den Weg für Salvini & Co. freiräumte. Selbst in Guatemala gewann ein TV-Spaßvogel mit ein paar flotten Sprüchen und unrealistischen Versprechungen die Präsidentenwahl. Komische Gestalten, wohin man blickt.

Warum Populisten erfolgreich sind

Leider ist ihre Politik weniger lustig. Erfolg haben die Seiteneinsteiger vor allem in Ländern, die wirtschaftlich und politisch tief in der Krise stecken, während die etablierten Parteien abgewirtschaftet haben. Die Trumps, Johnsons und Grillos dieser Welt inszenieren sich als Außenseiter, die das politische Establishment verachten oder sogar das gesamte System ablehnen. Sie schaffen es ganz nach oben, weil ein großer Teil der Wähler ähnlich empfindet. Dass es ihnen nebenbei besser als etablierten Politikern gelingt, ihre Botschaften per Twitter und Instagram unters Volk zu streuen, erleichtert das Geschäft.

Trumps Erfolgsgeheimnis

Der Aufstieg schräger Gestalten droht somit vor allem dort, wo die Eliten sich zu weit vom Volk entfernt und ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt haben. Donald Trump, obgleich Milliardär, schaffte den Sprung ins Weiße Haus, weil er seinen Anhängern versprach, es denen da oben in Washington zu zeigen. In deren Augen wirkt er ehrlicher als die wohlerzogenen Vertreter des klassischen Parteiadels: Wie der Kumpel in der Eckkneipe macht der Präsident keinen Hehl aus seinen Neigungen und Abneigungen. Deshalb verzeihen ihm seine Anhänger jedes Poltern, Wüten und Beleidigen. Für unverzeihlich halten sie hingegen die Geschmeidigkeit professioneller Politiker und die Kompromissbereitschaft einer Parteiendemokratie. Für sie ist dies nur noch volksfern und verlogen. Dazu kommt die politische Korrektheit des Bildungsbürgers mit ihren teils verkopften Rücksichten auf angebliche Empfindlichkeiten von Minderheiten. Sie gilt in diesem Milieu als Schimpfwort. Trump weiß das, darum verletzt er sie.

Johnson und seine Brexit-Kumpane spielen ein ähnliches Spiel, in ihrem Fall heißt das Feindbild Brüssel. Es sind aufgewühlte und gespaltene Gesellschaften, in denen solche Losungen auf fruchtbaren Boden fallen. Unter den Wählern verfangen sie, weil sich viele Bürger angesichts massiver Umwälzungen in Beruf und Alltag von der Politik im Stich gelassen fühlen. So gesehen, ist auch der Brexit nur ein Ventil für tiefer sitzende Ängste. Wir erkennen unser Land nicht wieder, klagten viele Briten, die 2016 für den EU-Austritt stimmten. Nicht ohne Grund zählt der Kampf gegen Zuwanderung zur Erkennungsmelodie jedes Populisten – zumindest, wenn er aus der rechten Ecke trötet.

Auch Linke können unlustig sein

Denn Populisten gibt es auch anderswo. Nicht alle Volksverdummer stehen rechts, auch die Linken haben ihre Horrorclowns. Bei der Europawahl im Mai schaffte die Partei von Martin Sonneborn, dem Chefredakteur einer Quatsch-Zeitschrift, erneut den Sprung ins Straßburger Parlament. Mit 2,4 Prozent der Stimmen könnte man den Verein getrost unter „Sonstige“ abhaken. Bedenklich bleibt jedoch, dass in Deutschland fast jeder zehnte Erstwähler für diese Truppe zweitrangiger Spaßmacher stimmte: Sie ist in dieser Altersgruppe beliebter als SPD und FDP. Fremdenhass hat Sonneborn nicht zu bieten, die Verhöhnung des demokratischen Systems hingegen schon. Es reicht, um hellhörig werden.