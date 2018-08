Um seine Anwaltskosten muss sich Michael Cohen – der Jurist, der Präsident Donald Trump stürzen könnte – wohl keine Sorgen machen. Eine öffentliche Spendensammlung auf der beliebten Webseite „Gofundme.com“ brachte in nur 24 Stunden bereits über 130 000 US-Dollar für den früheren langjährigen Vertrauten Trumps ein. Ein anonymer Spender zahlte sogar 50 000 US-Dollar in den sogenannten „Wahrheits-Fonds“ (Zielsumme 500 000 US-Dollar) ein. Andere wie Adolphus Busch, der Großenkel des gleichnamigen in Wiesbaden geborenen Brauereigründers („Anheuser-Busch“) überwiesen kleinere Summen, die von fünf US-Dollar bis 900 Dollar (Busch) reichten.

Sie alle verbindet eine einzige Hoffnung: Dass Cohen, der in einer spektakulären Erklärung vor Gericht Trump der Verletzung geltender Parteispenden-Gesetze durch an ihn in Auftrag gegebene Schweigegeldzahlungen an zwei mutmaßliche Geliebte während der Wahlkampagne 2016 beschuldigt hatte, mit weiteren belastenden Aussagen unter anderem zu den Russland-Connections Trumps zum Kronzeugen der Anklage gegen den Präsidenten wird. Und damit den Boden für ein Amtsenthebungsverfahren im Kongress bereitet, mit dem die Demokraten seit Längerem liebäugeln.

In den US-Medien werden bereits Vergleiche mit dem Watergate-Skandal und dem Schicksal von Richard Nixon, der einer Amtsenthebung durch seinen Rücktritt zuvorkam, immer häufiger bemüht. Ein Kommentator des Senders NBC sprach von einem „dunklen Tag für Trump und dem dunkelsten Tag für die Präsidentschaft seit Watergate“. Als fast schon kurios wird bewertet, dass Trump bisher nicht aufgrund einer möglichen Kooperation mit Moskau zur Beeinflussung der letzten Wahl in Bedrängnis geraten ist, sondern laut Cohen versucht hat, den Ausgang der Wahl durch Stillhalte-Zahlungen an angebliche Geliebte zu seinen Gunsten zu verändern.

US-Präsident Richard Nixon (links) trat 1974 vorzeitig zurück. Bill Clinton überlebte die Lewinsky-Affäre knapp. | Bild: AFP

Bill Clinton überlebte die Lewinsky-Affäre knapp. | Bild: Peter Foley/dpa

Verzweifelt versucht sich das Weiße Haus seit Cohens hochbrisanter Aussage an Schadensbegrenzung: Cohen, von Trump einst hoch gelobt, wird vom Präsidenten nun auf Twitter und in Fernseh-Interviews als lausiger Anwalt und Lügner abgestempelt. Und: Die an die beiden Damen gezahlten Summen seien von seinem Privatkonto gekommen und nicht aus der Kasse der Kampagne. Deshalb könne gar kein Verbrechen stattgefunden haben.

Doch gerade letztere wohl spontan getroffene Aussage zeigt einmal mehr, wie sich der erkennbar beratungsresistente Präsident in seiner Empörung und Wut selbst am meisten schaden kann. Denn gerade die Verwendung von großzügigen Privatmitteln zur geheimen Wahlbeeinflussung ist der strafbare Aspekt – was Trump nicht begriffen hat. Oder nicht weiß.

Insider sehen es als gefährlichen Pfad für Trump, nun nahezu pausenlos gegen Cohen nachzutreten und dadurch den Fall erst hochzuspielen. Am Mittwochabend erklärte der Präsident in einem TV-Interview, er sei mit Cohen nicht eng verbunden gewesen. Dieser habe ab und zu für ihn als Anwalt gearbeitet und habe dies „nicht gut getan“, so Trump. Was allerdings die Frage aufwirft, warum ihn der Immobilieninvestor und frühere TV-Realitystar dann zehn Jahre lang beschäftigt hat. In dieser Zeit habe er für Trump alle heiklen rechtlichen Situationen „gefixt“, sagen Insider aus der Trump-Organisation.

Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen (rechts) schweigt nicht länger. Er gibt Pikantes aus dem Wahlkampf preis. | Bild: Eduardo Munoz Alvarez/AFP

Michael D`Antonio, der eine umfangreiche Biografie über den Präsidenten veröffentlichte, sagte dem Magazin „politico“: Donald Trump sei dieser Tage „entsetzt“ angesichts der jüngsten Entwicklung und der Tatsache, dass ihm einer seiner wichtigsten Helfer nun in den Rücken gefallen sei. Der Präsident dürfte sich auch dadurch getroffen fühlen, dass Cohen von ihm keine Begnadigung – wie sie Trump vermutlich für seinen Ex-Kampagnenchef Paul Manafort erwägt – will und lieber mit den Staatsanwälten reden möchte, um ein mildes Strafmaß zu erhalten. Inzwischen fordert Trump, man müsse ein „Umfallen“, wie es Cohen ihm gegenüber praktiziert habe, zum Verbrechens-Tatbestand machen. Sprich: Ein Kooperieren von Belastungszeugen bestrafen. Und: Falls man ihn des Amtes enthebe, würden die Märkte „crashen“.

Dass der Präsident in Sachen Schweigegeld lügt, wenn er behauptet, von den Geldtransfers erst „später“ erfahren zu haben, wollte das „Wall Street Journal“ auch durch einen weiteren Kronzeugen gegen Trump belegen. David Pecker, der Präsident des „American Media“-Verlags, sei offenbar bereit, den Ermittlern seine Kenntnisse über Schweigegeldzahlungen an Trump-Geliebte zu Protokoll zu geben. Er wolle darüber reden, dass der Präsident davon gewusst habe. Der „American Media“-Verlag hatte dem früheren Model Karen McDougal 150 000 Dollar überwiesen, um die Rechte an der Story für ihr Verhältnis mit Trump zu erhalten. Das Geld war zuvor von Cohen gekommen. Das Thema war dann im Sinne des Präsidenten „beerdigt“ worden.

Früher diente er dem Kandidaten Trump als Wahlkampfmanager. Inzwischen ist Paul Manafort als Krimineller verurteilt. | Bild: Mark Wilson/AFP

Auch eine weitere Zahlung von Cohen – wohl ebenfalls im Auftrag Trumps – rückt jetzt ins Rampenlicht: Im Strafverfahren gegen Cohen ist auch ein 50 000 US-Dollar-Transfer an eine namentlich nicht genannte Technologie-Firma mitten im Wahlkampf protokolliert. Doch wie heißt nur diese Firma? Cohen soll diese mysteriöse Zahlung, deren Zweck unklar ist, nur handschriftlich in aller Kürze festgehalten haben. Warum diese Geheimniskrämerei? Und warum lief der Transfer über Cohen? Vielleicht wird Trumps früherer Vertrauter bald auch darüber reden.

