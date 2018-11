Eine Jugend unter "Birne"

Als Helmut Kohl 1982 Kanzler wurde, hab ich das nicht mal mitbekommen. Ich war in der vierten Klasse und interessierte mich für Pferdebücher und Bäumeklettern. Er war also quasi immer schon da gewesen, als so etwas wie ein politisches Bewusstsein in mir erwachte. Was so etwa fünf, sechs Jahre später gewesen sein muss. Meine Freundinnen und ich demonstrierten gegen die Errichtung einer Müllverbrennungsanlage in der Nachbarschaft und trugen Flickenhosen zu selbstgebatikten T-Shirts.

Kohl, oder eigentlich „Birne“, war so ziemlich das Gegenteil davon, wie wir sein wollten: altväterlich (Weste), patriarchalisch (da wurden gestandene Frauen leicht zu „Mädchen“), spießig (Urlaub am Wolfgangssee, Saumagen). Ganz davon abgesehen, dass er immer etwas an sich hatte, das zu Spott einlud. Natürlich waren nicht alle Mitglieder meiner Generation Ökos wie wir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Heavy-Metal-Fans, die Popper, die Gruftis oder die Punks jemals für Kohl gestimmt haben. Trotzdem blieb uns „Birne“ als Kanzler erhalten – noch weit über unser Abitur hinaus. Richtiggehend weggewünscht haben wir ihn uns damals. So sehr, dass wir sogar auf Rudolf Scharping hofften – was ungefähr das Ausmaß unserer Verzweiflung zum Ausdruck bringt.

Kohls Verdienste, nicht zuletzt um die deutsche Einheit, haben wir glatt ignoriert. Un- und selbstgerecht, wie nur Jugendliche sein können, war auch der „Mantel der Gechichte“ (O-Ton Kohl) für uns nur ein guter Gag.

Angelika Wohlfrom ist 45 Jahre alt und auf der rauen Ostalb groß geworden. Sie ist Politikredakteurin beim SÜDKURIER. Heute trägt sie keine Flickenhosen mehr.