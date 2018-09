Die Rhetorik klingt nur allzu bekannt. „Das sind ökonomische Migranten – alles Illegale. Junge Leute, die nicht vor Krieg flüchten“: So umschreibt Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis (sprich: Babisch) Hilfesuchende aus Afrika, die mit dem Boot über das Mittelmeer in die EU gelangen. Pauschal schert er sie über einen Kamm.

Wer von diesem Kontinent kommt, hat seiner Meinung nach keinen Anspruch auf Asyl. Seine Worte erinnern an die ähnlich populistischen Rufe aus Ungarn, wo Viktor Orbán regelmäßig gegen die Migrationspolitik der EU feuert. „Keinen einzigen illegalen Migranten“ werde Tschechien aufnehmen, betonte Babis unlängst. Damit will der Regierungschef sein Amt festigen. Denn der erst wenige Monate im Amt währende Premier hatte einen eher holprigen Start.

Andrej Babis, Ministerpräsident von Tschechien, fordert Härte gegen Flüchtlinge. | Bild: Vassil Donev/POOL EPA

Die tschechische Polizei wirft dem Firmengründer und Multimilliardär vor, EU-Subventionen für sein Wellnessresort „Storchennest“ südlich von Prag erschlichen zu haben. Sogar die EU-Antibetrugsbehörde Olaf ermittelte deshalb und empfahl der Kommission in Brüssel Ende 2017, die Ausschüttung der Subvention zu stoppen.

Auf Nachfrage des SÜDKURIER sagt ein Sprecher der Behörde, dass Tschechien das Projekt inzwischen aus ihrer Antragsliste für EU-Fördergelder herausgenommen habe. Abgerechnet werde erst nach Abschluss des Bauvorhabens.

Die Affäre begann bereits 2016, als Babis noch Finanzminister war und über die Verteilung der EU-Subventionen verfügte. 1,6 Millionen Euro sollten für das „Storchennest“ nach Tschechien fließen – für das kleine Land, in dem eine Krone gerade einmal drei Cent wert ist, viel Geld.

Geschäftiger Politiker

Das Problem: Babis ist Multimilliardär und der zweitreichste Mann des Landes. Schon damals warf man ihm Interessenskonflikte vor. Schon in seinem ersten Amtsjahr stiegen die Fördergelder der EU für seinen eigenen Konzern Agrofert um 50 Prozent. Dabei sind diese Gelder eigentlich für kleine und mittelständische Unternehmen reserviert, um die wirtschaftliche Entwicklung Tschechiens zu fördern.

Das Projekt „Storchennest“ gehörte zum Firmenimperium Babis’, wurde zwischenzeitlich aber an anonyme Aktionäre verkauft. Nach der Bewilligung der EU-Gelder kaufte es Agrofert wieder zurück. Tschechische Journalisten aber haben Hinweise, dass auch in der Zwischenzeit das Wellnesshotel zu dem Konzern gehörte.

Babis ist nicht der erste Politiker Tschechiens, der wegen unsauberer Geschäfte in die Kritik geriet. Denn schon 2013 stürzte die damalige Mitte-Rechts-Regierung über eine Korruptions- und Spitzelaffäre. Damals hatten mitten in der Nacht Anti-Mafia-Einheiten die Regierungsgebäude gestürmt – nach mehreren Razzien wurden hochrangige Tschechen festgenommen.

Der damalige Premier Petr Necas der liberal-konservativen Demokratischen Bürgerpartei musste zurücktreten. Staatspräsident Milos Zeman ernannte eine Übergangsregierung, schließlich wurden die Wahlen vorgezogen.

Doch die politische Erschütterung wirkte nach. Das politische Zentrum war zutiefst erschüttert, der Urnengang wurde zur Protestwahl. Die neu gegründete Partei von Babis, „Aktion Unzufriedener Bürger“ wurde aus dem Stand zweitstärkste Kraft und so zum Koalitionspartner. Babis hatte den Sprung in die Politik geschafft.

Der tschechische Präsident Milos Zeman | Bild: dpa

Die Affäre wurde dennoch zur Stolperfalle für Babis, der im Wahlkampf getönt hatte, der Korruption Einhalt zu gebieten. Zwar gewann er im vergangenen Jahr die Wahlen und wurde im Dezember zum neuen Premier ernannt, verlor allerdings die nach der tschechischen Verfassung obligatorische Vertrauensfrage im Parlament.

Zu hoch waren die Vorwürfe gegen ihn gekocht, EU-Gelder für seine Zwecke missbraucht zu haben – als Multimilliardär in einem Land mit Niedriglöhnen. Staatspräsident Milos Zeman gewährte ihm Zeit, eine neue Regierung zu bilden und ließ ihn bis dahin kommissarisch im Amt. Erst in diesem Sommer gelang der Bund mit den Sozialdemokraten unter Duldung der Kommunisten – eine wacklige Minderheitsregierung kam zustande. Babis bleibt.

Kein Wunder also, dass die Tschechen misstrauisch geworden sind gegenüber der Politik. Und auch der EU. Vor den Wahlen 2017 belegten Umfragen, dass nur noch 25 Prozent der Bürger positiv über die EU-Mitgliedschaft denken. Dabei profitiert das Land enorm von den Subventionen der Gemeinschaft. Tschechien erhält drei Mal so viel Geld von der EU, wie es einzahlt.

Seit dem Beitritt profitiert vor allem Westböhmen vom Tourismus und von Fördergeldern aus Brüssel. Die Industrie ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, die großen Autobauer haben Produktionsstätten in dem Niedriglohnland. 84 Prozent der Ausfuhren gehen nach Deutschland, fast 80 Prozent der Einfuhren stammen aus der EU, der größte Importeur ist die Bundesrepublik mit 31 Prozent. Die Arbeitslosigkeit liegt bei knapp über drei Prozent.

Auch die scheinbar von Brüssel aufgezwungene Migrationspolitik förderte die Skepsis der Tschechen. Die Innenminister der 28 EU-Mitgliedstaaten hatten nach dem Krisensommer 2015 eine auf 160 000 Flüchtlinge beschränkte Umverteilung von Flüchtlingen aus Griechenland und Italien per Mehrheit – und damit unter anderem gegen den Willen Tschechiens – beschlossen, um die Aufnahme und Versorgung der Ankommenden gerechter zu verteilen.

Zwar sind die meisten Mitgliedstaaten hinter der zugesagten Quote zurückgeblieben. Tschechien aber hat gar keine Hilfesuchenden aufgenommen und wurde daher von der EU-Kommission verklagt. Das Bild der Fremdsteuerung ist in den Köpfen der Menschen schnell wiederbelebt. Für Babis war es ein Leichtes, sie für sich zu nutzen.

Den Euro will Babis nicht – das hat er schon vor seiner Wahl deutlich gemacht. Damit folgt er der Meinung von 85 Prozent der Tschechen, die die Krone behalten wollen. Babis glaubt, dass die eigene Notenbank im Zweifel schneller eingreifen könne, sollte es zu Problemen kommen. Dabei zeigt sich beim Nachbarn Slowakei, wie sehr das Land vom Euro profitieren könnte. Doch nach der jüngsten Prüfung der EU-Kommission erfüllt Tschechien nach wie vor nicht die geforderte Preis- und Wechselkursstabilität.

Auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU schmeckt Babis nicht. Er will selbst bestimmen dürfen, wer in seinem Land leben darf. „Wir müssen auch die Zivilisation verteidigen, die unsere Vorfahren aufgebaut haben, unsere Kultur“, betont Babis dann. „Wenn jemand bei uns arbeiten will, muss er sich an unseren Lebensstil anpassen.“

Babis lehnt vieles ab – aber wohin er sein Land führen will, bleibt selbst für Experten und Parteikollegen unklar. „Eine Vision hat er jedenfalls nicht“, sagt Pavel Telicka, der einst im Außenministerium als Chefunterhändler bei den Beitrittsverhandlungen sein Land in die Gemeinschaft führte. Babis, obwohl er seiner Partei angehört, sieht Telicka kritisch.

Der sei eine Gefahr für die politische Kultur. „Eine langfristige Strategie für Politik und Wirtschaft hat er nicht“, meint auch der Visegrád-Experte Milan Nic. Allerdings sieht Telicka eher Staatspräsident Zeman in der führenden Rolle. „Babis ist definitiv der Schwächere der beiden.“

05.09.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt vor dem Bundeskanzleramt den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis mit militärischen Ehren. | Bild: Wolfgang Kumm (dpa)

Machtspiele in Prag

Tatsächlich versucht der Staatspräsident, Einfluss auszuüben und auch Babis klein zu halten. Zeman hatte im vergangenen Jahr davon gesprochen, ein Referendum über den Verbleib in der EU abhalten zu wollen. Dabei hatte das Staatsoberhaupt zu seinem Amtsantritt 2013 als pro-europäische Geste zuerst den damaligen EU-Kommissionschef José Manuel Barroso eingeladen und auf der Prager Burg die EU-Flagge gehisst, die Amtsvorgänger Václav Klaus nicht einmal in seiner Nähe wissen wollte. Zeman gab sich als Pro-Europäer, unterzeichnete Verträge mit der Gemeinschaft.

Im Januar wurde der inzwischen 73-Jährige mit einer knappen Mehrheit im Amt bestätigt. Nach der tschechischen Verfassung muss er damit 2023 endgültig aus dem Amt scheiden. Doch bis dahin will Zeman die Volksabstimmung auf den Weg bringen. Zwar werde er für den Verbleib in der EU stimmen, sagte er, aber: „Ich bin zum Schluss gekommen, dass viele Politiker und Journalisten über weniger Intelligenz verfügen als normale Leute.“ Deshalb wolle er, „dass diese normalen Leute die Möglichkeiten haben, im Referendum zu entscheiden“.

Dem aber dürfte sich Babis widersetzen. Der Geschäftsmann ist mit seinem Imperium in 18 Ländern vertreten. Von der EU profitiert sein Konzern enorm. Der Multimilliardär hat kein Interesse daran, die Zukunft seines Konzerns in die Hand des Volks zu legen. Trotzdem schürt er immer wieder die bestehende EU-Skepsis. Pro-europäische Züge sind in Tschechien nicht populär.

Deshalb werde sich im kommenden Jahr bei den Europawahlen zeigen, „was die stille Mehrheit über die illegale Migration denkt“. Es ist ein gefährliches Spiel, das der Premierminister treibt. Aber noch respektiert er seine Grenzen. Telicka jedenfalls zieht eine Linie: Während die Demokratie in Ungarn und Polen „verzerrt“ sei, würde sie in Tschechien lediglich „getestet“.

Tschechien Hauptstadt: Prag Größe: 78.866 Quadratkilomter, auf einem Quadratkilometer leben durchschnittlich 134 Einwohner Einwohner: 10,6 Millionen Währung: tschechische Krone – eine Krone ist drei Eurocent wert Regierungschef: Ministerpräsident Andrej Babis, Chemie- und

Medienunternehmer Staatschef: Präsident Milos Zeman Regierungspartei: ANO wurde erst 2012 zur politischen Partei. Ano steht für das tschechische „Ja“, ist aber auch die Abkürzung für „Aktion unzufriedener Bürger“

Schwieriges Verhältnis Tschechien galt zwischen den Weltkriegen als Zufluchtsort für Freidenker, später brachte der Prager Frühling die Befreiung von der Sowjetunion. Ziel war es, der EU beizutreten. Heute wird sie zunehmend kritisch gesehen. 1993: Die Tschechoslowakei gehört nach der Spaltung des Landes in die tschechische und die slowakische Republik der Vergangenheit an. 1999: Tschechien wird Mitglied des Militärbündnisses Nato – fünf Jahre früher als die Slowakei, deren Aufnahme durch die Teilung der Tschechoslowakei verzögert wurde. 2004: Im Zuge der EU-Osterweiterung wird auch Tschechien in die Gemeinschaft aufgenommen. Damit erfüllte sich ein Traum, den das Land seit der Wende verfolgte. Beim Beitrittsreferendum stimmten 77 Prozent der Tschechen dafür. 2007: Prag tritt auch dem Schengener Abkommen bei, das Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten aufhebt. Damit rückt Tschechien auch wieder enger mit dem Nachbarn Slowakei zusammen. 2009: Bei der Ratifizierung des Lissaboner Vertrags, der die EU-Gesetze zusammenfasst, änderte sich die Stimmung in Tschechien. Der euroskeptische Präsident Vaclav Klaus versuchte, den Prozess so lange wie möglich hinauszuzögern. September 2015: Die EU-Innenminister beschließen angesichts der Flüchtlingskrise erstmals per Mehrheit statt Einstimmigkeit, eine vorrübergehende, aber verpflichtende Umverteilung von Hilfesuchenden aus Griechenland und Italien auf die anderen Mitgliedstaaten – unter anderem gegen den Willen von Tschechien. April 2016: Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVVM ergibt, dass nur noch 37 Prozent der Befragten der EU vertrauen. Es ist der niedrigste Wert seit dem Beitritt zwölf Jahre zuvor. Eine weitere Umfrage ergibt im selben Jahr, dass 72 Prozent die Krone als Währung behalten wollen. April 2017: Die tschechische Nationalbank entkoppelt die tschechische Krone vom Euro. Der seit 2014 bestehende Mindestkurs von 27 Kronen wurde aufgegeben. Dieser ist dazu gedacht, zu verhindern, dass Exporte ins Ausland zu teuer werden. Dezember 2017: Die EU verklagt Tschechien vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), weil das Land sich weigerte, Flüchtlinge über die Umverteilung aufzunehmen. Oktober 2017: Der Multimilliardär Andrej Babis gewinnt mit seiner populistischen ANO-Partei die Wahlen. Im Dezember wird er zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Frühjahr 2018: Unternehmen reagieren verunsichert über Diskussionen im Parlament über die Einführung von Referenda – einige der Abgeordneten wollen über Volksabstimmungen auch den Verbleib in der EU in Frage stellen. Juni 2018: Nach zähen Verhandlungen gelingt es Babis, mit den Sozialdemokraten eine Minderheitsregierung zu bilden, von den Kommunisten toleriert, so dass gemeinsam eine Mehrheit von 108 der 200 Sitze im Parlament entsteht. August 2018: Premier Babis betont bei einem Besuch in Berlin, er werde keine Umverteilung von Flüchtlingen akzeptieren.

