Um ein starkes Wort war er noch nie verlegen. Mit unverblümter Kriegsrhetorik setzt Donald Trump das Regime in Teheran unter Druck: Die Drohung, das Land auszulöschen, falls die Mullahs als erste den Abzug ziehen, ist unmissverständlich. Der US-Präsident setzt auf maximale Abschreckung, um in dieser Auseinandersetzung das Heft des Handelns in der Hand behalten.

Ob das Kalkül aufgeht, ist eine andere Frage. Zu vieles an dieser aufgebauschten Krise ist widersprüchlich. Auch wenn der Präsident das Gegenteil verkündet, passt das Risiko eines Waffengangs im Nahen Osten keinesfalls in sein politisches Konzept: Trumps Anhänger erwarten, dass er Amerika aus solchen Abenteuern heraushält. Ähnlich paradox agiert das Regime im Iran. Mehr als einen amerikanischen Angriff fürchtet es einen Aufstand im eigenen Volk, das langsam die Geduld mit seiner Regierung verliert. Dankbar nutzen die Mullahs den Konflikt mit den USA, um von der Lage im Land abzulenken. Ein Spiel mit dem Feuer – auf beiden Seiten.