Als "gewaltigen Erfolg" zelebriert Donald Trump den Ausgang der Wahlen zu seiner Amtshalbzeit. Es ist - wie so viele Twitter-Botschaften des US-Präsidenten - eine gewaltige Übertreibung. Denn Trumps Macht ist durch die Wahl erheblich geschrumpft.

Künftig wird er gegen eine Mehrheit der oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus anregieren müssen. Und dennoch ist der Jubel des Präsidenten nicht völlig unberechtigt. Denn die ganz große Anti-Trump-Welle, auf welche die Demokraten gesetzt hatten, ist ausgeblieben.

Wahl mit gemischtem Ergebnis

So konnten Trumps Republikaner am Dienstag im Senat ihre Mehrheit verteidigen - wozu unter anderem der Sieg des erzkonservativen Senators Ted Cruz in Texas über den voreilig von den Demokraten zur neuen Lichtgestalt verklären Beto O'Rourke beitrug. Und auch bei den Gouverneurswahlen konnten die Republikaner einen Dammbruch verhindern.

Es ist also eine Wahl mit gemischtem Ergebnis - die gemischte Gefühle in beiden Lagern auslöst. Zu den Siegern des Abends gehört aber zweifellos Nancy Pelosi. Die Fraktionschefin der Demokraten im Repräsentantenhaus könnte nun - wie schon vor einigen Jahren - wieder zur Vorsitzenden der Kammer und damit zur dritthöchsten Amtsträgerin im Staat aufsteigen, wenn sie die eigenen Reihen hinter sich schließt.

"Morgen wird ein neuer Tag in Amerika sein", verkündet die 78-Jährige in einer triumphalen Ansprache den politischen Zeitenwandel. Er soll vor allem darin bestehen, dass die verfassungsmäßigen Kontrollen und "Gegenwichte zur Trump-Regierung" wieder hergestellt werden.

Keine ganz großen Triumphgesten

Trump unterlässt hingegen am Wahlabend die ganz großen Triumphgesten. Im Gegensatz zu Pelosi besteigt er nicht die Bühne, sondern verfolgt die Ergebnisse mit Freunden und Familie im Weißen Haus. Zum Telefon greift er dort nicht nur, um seine Erfolgsmeldung über Twitter zu verbreiten, sondern auch um seiner Widersacherin im Repräsentantenhaus zu gratulieren.

Es ist eine der vielen abrupten Trump'schen Kehrtwendungen - im Wahlkampf hatte er Pelosi noch wüst beschimpft. Doch der Gratulationsanruf entspringt den neuen Realitäten. Er deutet darauf hin, dass sich Trump offenbar bereits auf die gewachsene Macht der Opposition einzustellen sucht.

Denn die Mehrheit im Repräsentantenhaus gibt den Demokraten viele Blockadeinstrumente und wirksame weitere Werkzeuge gegen den Präsidenten in die Hand. Sie können Gesetzesvorlagen ausbremsen, Trump mit Untersuchungen zu den Russland-Kontakten seines früheren Wahlkampfteams oder etwa auch seinen Geschäfts- und Steuerpraktiken in die Enge treiben - und im dramatischsten Fall sogar ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. Dieses wäre allerdings wegen der im Senat benötigen Zweidrittelmehrheit für die Entlassung des Präsidenten nach derzeitigem Stand kaum aussichtsreich.

Was der geteilten Kongress für Trump bedeutet

Amtsenthebungsverfahren: Die US-Verfassung gibt beiden Kammern Rechte und Pflichten vor. Die Demokraten könnten mit einer Mehrheit im Abgeordnetenhaus beispielsweise ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen Trump einleiten. Aber der Senat müsste das Verfahren führen und dann auch entscheiden – mit einer Zweidrittelmehrheit. Derzeit ist eine solche Mehrheit nicht vorstellbar.

Untersuchungen: Die Demokraten können im Abgeordnetenhaus auch zahlreiche Untersuchungen gegen Trump einleiten, Zeugen vorladen und Dokumente einfordern. Solche Untersuchungen könnten für Trump unangenehm werden, wenn es beispielsweise um seine Steuererklärungen, die Wahlkampffinanzierung bei der Präsidentenwahl von 2016 und die mögliche Einmischung Russlands in die Wahl geht. Wie sensibel des Thema für das Weiße Haus zu sein scheint, lässt sich erahnen, nachdem Trumps Sprecherin Sarah Sanders den Demokraten bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Wahlnacht empfahl, sie sollten keine Zeit mit Ermittlungen verschwenden.

Blockadepolitik: Eine demokratische Mehrheit kann auch die Gesetzgebung blockieren oder den Präsidenten Rechenschaft ablegen lassen. Aber: Dies würde voraussetzen, dass die Demokraten als geschlossener Block abstimmen – was nicht unbedingt der Fall sein muss. Ein Beispiel: Demokraten aus landwirtschaftlich geprägten Bundesstaaten können schlecht gegen Farm-Gesetze stimmen, die für ihre Klientel gut wären. Ähnlich gespalten sind Demokraten vor allem in ländlichen Gebieten, wenn es beispielsweise um eine Verschärfung der Waffengesetzgebung geht.

Eine Blockadepolitik birgt auch Risiken. Weil der Wahlkampf für die Präsidentenwahl 2020 praktisch direkt nach dieser Zwischenwahl beginnt, könnte Trump die Demokraten dafür verantwortlich machen, wenn nichts mehr vorwärts geht. Schließlich könnte Trump – wie sein Vorgänger Barack Obama – seine Pläne per Dekret am Kongress vorbei durchboxen. Allerdings kann sein Nachfolger diese einfach per Anordnung rückgängig machen – so wie es Trump mit Obamas Politik in Teilen gemacht hat.

Postenstreit: Relativ wenig Widerstand können die Demokraten allerdings weiterhin Trumps Personalpolitik entgegensetzen. Denn die Besetzung hoher Regierungs- sowie der Bundesrichterposten bedarf lediglich der Zustimmung des Senats, nicht aber des Repräsentantenhauses.

In seinen ersten zwei Jahren konnte Trump auch umstrittene Nominierungen durchbringen. Die Mehrheit seiner Republikaner im Senat hielt – zuletzt bei der besonders heftig umkämpften Ernennung des neuen obersten Richters Brett Kavanaugh, der im Verdacht sexueller Übergriffe steht. Auch in seiner zweiten Amtshalbzeit dürfte Trump also bei Postenbesetzungen relativ leichtes Spiel haben.

Zusammenarbeit: Ein geteilter Kongress kann für Republikaner wie Demokraten auch die Chance bieten, Dinge gemeinsam anzupacken, beispielsweise um die Kosten für Medikamente zu senken oder aber die Infrastruktur im Land auf Vordermann zu bringen. (dpa / AFP)

