Am Dienstag erwartet Bundeskanzlerin Angela Merkel zwei Mal hohen Besuch. Der eine Termin wird vor allem bunte Bilder und Schlagzeilen produzieren: Prinz Charles und die Herzogin von Cornwall, Camilla Parker Bowles, machen am frühen Nachmittag im Kanzleramt Station. Der andere Termin ist mit Blick auf die politische Weltlage deutlich bedeutsamer: Merkel trifft am Abend den amerikanischen Außenminister Mike Pompeo. Es werden schwierige Gespräche erwartet.

Wenn Merkel mit Pompeo spricht, dann ersetzt das zwar nicht den direkten Dialog mit US-Präsident Donald Trump, kommt dem aber sehr nahe. Der bullige Republikaner Pompeo ist ein glühender Verehrer des US-Präsidenten, amerikanische Medien berichten übereinstimmend, der 55-Jährige sei der loyalste Politiker in Trumps Gefolge. Pompeos politische Positionen haben Trumps Rückendeckung, er wird beim Besuch in Berlin nur das vertreten, was auch Trump sagen würde.

Pompeo ist das, was sie in den USA einen Falken nennen. Der Harvard-Absolvent durchlief die harte Schule der berühmten West Point Militärakademie, er leitete vor seinem Wechsel ins US-Außenministerium den Auslandsgeheimdienst CIA. Die Geheimniskrämerei dieses Dienstes hat Pompeo zum Leidwesen vieler Journalisten ins Außenamt mitgenommen. Statements vor Journalisten gibt es nur selten, auch bei seinem Besuch in Berlin ist der Informationsfluss nur dünn.

Merkel und Pompeo werden lediglich vor ihrem Treffen ein Statement abgeben, eine Pressekonferenz ist nicht geplant. Möglicherweise können Journalisten nachhaken, wenn Pompeo sich mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas trifft, aber auch das ist nicht sicher. Dabei gäbe es durchaus einige Fragen zu stellen. Pompeo schloss kürzlich eine militärische Intervention seines Landes in Venezuela nicht aus, was Zündstoff für sein Gespräch mit Merkel ist. Denn die Haltung der Bundesregierung zu Venezuela ist klar: Sie setzt auf eine politische Lösung, legt den Schwerpunkt auf die humanitäre Situation in dem südamerikanischen Staat und will eine Konfrontation auf alle Fälle vermeiden.

Merkel wird sich zudem erneut anhören müssen, dass Deutschland zu wenig Geld in die Rüstung steckt. Hinzu kommen weitere Problem-Klassiker, die das transatlantische Verhältnis seit Trumps Amtsantritt belasten. Der Streit um das iranische Atomabkommen etwa oder das Klimaschutzabkommen von Paris, das in Trumps Augen keine Gnade findet. Pompeos Stippvisite in Berlin muss jedoch vor einem anderen Hintergrund betrachtet werden. Denn die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind längst nicht so desaströs, wie es bei Trumps Amtsantritt vor gut zwei Jahren befürchtet worden war. Eine Eiszeit im transatlantischen Verhältnis, gar ein Bruch zwischen Berlin und Washington war prognostiziert worden. Doch es ist bisher nicht so weit gekommen.

Die größte, weil für die deutsche Wirtschaft folgenschwerste Belastung aus dem Trump‚schen Droh-Katalog ist die Ankündigung von US-Strafzöllen auf deutsche Autos. Schon im Wahlkampf hatte Trump damit gedroht und seine Ankündigungen später noch verschärft. Seitdem ist nichts passiert. Ähnliches gilt für die Sanktionen, die Trump mit Blick auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 angekündigt hat.

Der Himmel zwischen Deutschland und den USA war in den letzten zwei Jahren schon deutlich dunkler eingefärbt, als es derzeit der Fall ist. Das US-Außenministerium macht vor dem Besuch demonstrativ ein freundliches Gesicht und nennt als offizielle Gesprächsthemen unumstrittene Punkte wie die Ukraine, Russland, den Westbalkan und China. Außerdem nimmt sich Pompeo für Deutschland einen ganzen Tag Zeit. Gemäß den diplomatischen Gepflogenheiten ist das ein Ausdruck von Wertschätzung. Pompeos Besuch kann deshalb, trotz noch bestehender Eintrübungen, als weiterer Lichtblick in den transatlantischen Beziehungen gewertet werden.

