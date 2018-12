Donald Trump bleibt ein Präsident voller Widersprüche. Zum einen reiste er gewiss nicht ganz freiwillig zu einem Truppenbesuch in den Irak: Amerika fragte immer lauter, warum er es denn in zwei Jahren nicht ein einziges Mal in eine Kriegszone geschafft hat. Zum anderen betont Trump, nicht mehr der Weltpolizist sein zu wollen. Andere sollen in Syrien nun das Kämpfen übernehmen, wie er im Irak erneut betonte, zum Beispiel Herr Erdogan. Eine schlüssige sicherheitspolitische Strategie für die Region ergibt dieses Durcheinander an Aussagen nicht.

Noch immer ist nicht klar, was Trump antreibt. Aus Syrien will er abziehen, im Irak will er bleiben. Zugleich will er angeblich der Türkei ein Patriot-Raketensystem verkaufen und damit den Russen zuvorkommen. Trump scheint hier ein Gegengeschäft zum Nachteil der Kurden im Nordirak und zum Vorteil des IS einzufädeln: Sicherheitspolitik im Stil von Geschäftemachern. Zu Recht wächst unter den Volksvertretern in Washington die Skepsis.