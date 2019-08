In der Regel dürfen Regierende nicht offen zeigen, was sie von ihren Gesprächspartner aus dem Ausland halten. Bei Donald Trump jedoch stößt die Kanzlerin an die Grenzen ihrer Schauspielkunst.

Beim Treffen in Biarritz wurde einmal mehr deutlich, was Angela Merkel vom amerikanischen Präsidenten hält: Zwischen beiden Gesprächspartnern liegen Welten. Man kann es der Kanzlerin nachfühlen.

Es geht nicht um persönliche Sympathien

Trotzdem geht es nicht um persönliche Sympathien, sondern um die Beziehungen zwischen zwei Ländern, die auch in der Welt von morgen aufeinander angewiesen bleiben.

Wie tief das deutsch-amerikanische Verhältnis seit dem Amtsantritt Trumps zerrüttet ist, zeigt sich schon allein daran, dass der US-Präsident noch nie im Land seiner Ahnen zu Besuch war.

Trump will Deutschland-Besuch nachholen

Trump will das Versäumnis nun nachholen – wenn er denn Wort hält. Den Besuch beim Nachbarn Dänemark ließ der US-Präsident im letzten Augenblick platzen, weil die Gastgeber in Kopenhagen über seine Absicht, den Dänen Grönland abzuschwatzen, den Kopf schüttelten.

Auch für Deutschland ergibt ein Trump-Besuch nur dann Sinn, wenn beide Seiten gewillt sind, über alle Punkte, die sie trennen, ernsthaft zu reden. Sollte Trump hingegen vorhaben, Neuschwanstein oder den Bodensee zu kaufen, bleibt er besser zu Hause.