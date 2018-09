Wer ist das prominente Mitglied der Trump-Regierung, das jetzt in der "New York Times" als angeblicher Angehöriger einer internen "Widerstandsbewegung" gegen den Präsidenten einen anonymen Leitartikel veröffentlichte – und unter anderen schrieb: Viele der führenden Mitarbeiter in Trumps Verwaltung würden mit der Absicht arbeiten, die Agenda des Präsidenten zu "frustrieren" und in die "richtige Richtung" zu lenken, bis alles vorbei sei?

Seit der Veröffentlichung des spektakulären Beitrags schäumt Trump und lässt Berichten zufolge sogar mit einer Sprach-Software nach dem Rebellen suchen, dem er auf Twitter unter anderem Landesverrat vorwirft und dessen Namen er auch offiziell von der "New York Times" verlangt.

Reaktionen des Weißen Hauses so heftig wie selten zuvor

Doch die Zeitung will dem Verfasser Anonymität versprochen haben. So ist es am Ende nicht nachprüfbar, wer der Autor ist – ein für die Zeitung ungewöhnlicher Schritt, den die Chefredaktion mit dem Hinweis auf die angebliche Gefährdung des Arbeitsplatzes des Verfassers zu rechtfertigen versucht.

Der Autor, der eigenen Angaben zufolge "das Richtige zu tun versucht, selbst wenn es Trump nicht tut", sei der "New York Times" zufolge über einen Mittelsmann an die Zeitung herangetreten und habe den Meinungsbeitrag angeboten, der dann von der Zeitung redigiert wurde. In dem Artikel bezeichnet der Schreiber die "Amoralität des Präsidenten" als Wurzel des Problems und verspricht, Trumps "am meisten fehlgeleitete Impulse zu vereiteln".

Die Reaktionen des Weißen Hauses waren deshalb so heftig wie selten zuvor. Unter der Annahme, dass der Leitartikel tatsächlich von einem Regierungsmitglied stammt und nicht von einem Außenstehenden oder der Zeitung selbst, verkündete Trumps Sprecherin Sarah Sanders: "Der Individuelle hinter diesem Stück hat die Wahl getroffen, den gewählten Präsidenten der USA nicht zu unterstützen, sondern ihm in den Rücken zu fallen. Er stellt sich und sein Ego vor den Willen der amerikanischen Bürger. Dieser Feigling sollte das richtige tun und zurücktreten."

"Ist der Schreiber ein Held oder ein Verräter?"

Außenminister Mike Pompeo vertrat eine ähnliche Meinung. Wer nicht mit den politischen Ansichten des Präsidenten übereinstimme, solle den Job verlassen. Und: Die Absicht einiger Medien, die Arbeit Trumps zu unterminieren, werde damit erneut deutlich.

"Ist der Schreiber ein Held oder ein Verräter?" fragte ein CNN-Analyst zu dem beispiellosen Vorgang, der in Washington die Debatte weiter vertiefen dürfte, ob es einen sogenannten deep state – einen "Staat im Staate" – innerhalb der Regierung gibt, dessen einziges Ziel es ist, Donald Trump zu schaden.

Die "deep state"-Vermutung war erstmals vom extremen rechten Flügel der Republikaner geäußert worden – unter anderem mit der Vermutung, führende Demokraten wie Ex-Präsident Barack Obama würden nach der Wahlniederlage Hillary Clintons nun von außen die Fäden ziehen, um mit Hilfe von Partei-Loyalisten in den Behörden die Amtszeit Trumps so erfolglos wie möglich zu gestalten.

Unter anderem berichtet der "Times"-Autor, dass man innerhalb des Kabinetts über den 25. Verfassungszusatz "getuschelt" habe. Dieser Verfassungszusatz sieht ein Verfahren vor, einen Präsidenten abzusetzen, wenn dieser geistig oder körperlich nicht mehr in der Lage sei, zu regieren. Doch einen Anlauf für eine Absetzung Trumps wollte dann niemand unternehmen.

