Im Oktober feierten die Schweizer Grünen noch einen fulminanten Sieg: Bei den Parlamentswahlen erzielten sie ein Jahrhundertergebnis. Jetzt aber ist die grüne Welle in Helvetien abgeebbt: Der Versuch, die Regierung Helvetiens grüner zu machen, scheiterte gestern deutlich. Die links ausgerichtete Öko-Partei konnte sich nicht den erhofften Sitz im siebenköpfigen Kabinett sichern.

Alles bleibt beim Alten

Vielmehr bestätigte die Bundesversammlung in Bern die Amtsinhaber der vier traditionellen Parteien als Bundesräte. Sie bilden weiter die Regierung – alles bleibt beim Alten. Somit stellt die rechtskonservative Volkspartei wie gehabt zwei Bundesräte, ebenso wie die liberale FDP und die Sozialdemokraten. Die Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) entsendet eine Bundesrätin. „Das waren Bestätigungswahlen der Vergangenheit“, schimpfte der Grünen-Fraktionschef, Balthasar Glättli.

Die Grünen hatten es auf eine Kampfabstimmung ankommen lassen

Die als sehr links geltende Parteichefin Regula Rytz forderte einen der Amtsinhaber, den umstrittenen Außenminister Ignazio Cassis, heraus.

Für Cassis von der FDP votierten 145 Abgeordnete der Bundesversammlung, die beide Parlamentskammern umfasst. Rytz kam nur auf 82 Stimmen. Die Grünen-Chefin nahm die Niederlage gefasst hin und applaudierte sogar ihrem Gegner. Ernsthafte Chancen auf einen Einzug in die Regierung hatten sich die Grünen nicht machen können. Zwar hatten die Grünen bei den allgemeinen Wahlen zum Nationalrat, der großen Parlamentskammer, im Oktober ihr Resultat fast verdoppelt und erzielten mehr als 13 Prozent der Stimmen. Die Zahl der Nationalratssitze konnten sie um 17 auf 28 steigern.

Nie zuvor in 100 Jahren hatte eine Partei Helvetiens so viele Mandate hinzu gewonnen

Als neue viertstärkste politische Kraft ließen die Grünen eine der Regierungsparteien hinter sich: Die CVP holte nur etwas mehr als elf Prozent. Rein rechnerisch hatten die Grünen Anspruch auf einen Sitz in der Regierung.

Allerdings reklamierte die Ökopartei eine Regierungsbeteiligung nur zögerlich, der eigene Triumph kam zu überraschend. Zudem schloss das Machtkartell im Bundesrat schnell die Reihen und gab die Parole aus: Die Grünen müssten erst ihre Erfolge an der Urne bestätigen, dann könne über einen Sitz am Kabinettstisch diskutiert werden. Ebenso schafften es die Grünen nicht, eine feste Front aller Umweltparteien aufzubauen: Die zweite grüne Partei in der Schweiz, die Grünliberalen (GLP), standen nicht geschlossen an der Seite der Grünen. Viele Abgeordnete der GLP wollten die Parteichefin der Grünen nicht im Bundesrat sehen. „Wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen“, sagte Grünen-Politikern Natalie Imboden über den Einzug ihrer Partei in die Regierung.