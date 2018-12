Sie haben in den 70er Jahren Ihre Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Was hat sich seitdem in der Pflege verändert?

Heute ist die Pflege wissenschaftlich viel besser untermauert. Früher hat man zum Beispiel Druckgeschwüre ganz anders behandelt. Ich war damals einer der ersten Männer in diesem Beruf und hatte noch Zeit für die Pflege. Die Personalsituation hat sich heute massiv verschärft und auch der Druck auf die Arbeit. Damals lag ein Patient mit einer Gallenoperation zwei Wochen in der Klinik. Die Verweildauer wurde inzwischen auf wenige Tage verkürzt. Heute beklagen viele, Pflege im Dauerlauf machen zu müssen und es am Ende des Tages doch nicht zufriedenstellend geschafft zu haben.

18 Bewohner eines Altenheims im Frühdienst versorgen und von 6 bis 14.30 Uhr ohne Pause durcharbeiten – das schildert ein Altenpfleger in dem Film, der auf Ihrer Homepage steht. Kann man den Beruf überhaupt noch guten Gewissens empfehlen, wenn man sich die Situation in den Kliniken und Heimen anschaut und wie dort Raubbau am Personal betrieben wird?

Der Beruf ist nach wie vor attraktiv. Es ist keine Fließbandarbeit, sondern eine Arbeit am Menschen, die Erfolge auch immer wieder sichtbar macht, wenn Patienten gesund werden, oder Lebensqualität und Würde trotz schwerer Krankheit erfahren. Wir haben ja nicht die Attraktivität des Berufes an sich zu beklagen, sondern, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen.

Wobei beides gekoppelt ist und Pflegekräfte gerade dann den Eindruck haben, am Fließband zu arbeiten, wenn sie zu wenig Zeit für den einzelnen Patienten haben...

Das stimmt. Doch die Kollegen beklagen nicht, dass sie den falschen Beruf gewählt haben, sondern sie beklagen, dass sie auf den Stationen zu wenige Kollegen sind. Wir können hier einiges aufbrechen mit mehr Personal, mehr Zeit für Ausbildung, einer fairen Bezahlung und Arbeitszeitmodellen, die es ermöglichen, auch mit Familie zu arbeiten, und die verlässliche Wochenenddienste und Urlaubszeiten garantieren.

Andreas Westerfellhaus im Gespräch mit SÜDKURIER-Politikredakteurin Birgit Hofmann. | Bild: Sk

Sie haben Prämien von 5000 Euro für Berufsrückkehrer vorgeschlagen und 3000 Euro für Teilzeitkräfte, die ihre Arbeitszeit um mindestens 20 Prozent der Vollarbeitszeit aufstocken. Glauben Sie, ausgebrannte Pflegekräfte lassen sich mit einem Einmalbonus überzeugen?

Nein. Aber so ist er auch nicht gedacht. Er sollte ein Impuls zur Motivation sein. Ich habe ihn im Zusammenspiel mit besseren Arbeitsbedingungen vorgeschlagen, wie dem 80:20-Modell, bei dem Pflegefachkräfte bei 80 Prozent Arbeitszeit 20 Prozent zur Regenerierung und 100 Prozent Lohn erhalten. In Schweden hat man damit große Erfolge bei der Reduzierung von Fehlzeiten erzielt. Es geht doch darum, dass wir diese Abwärtsspirale, dass immer mehr Menschen diesen Beruf aufgeben, stoppen.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat eine Lücke von 500 000 Pflegekräften bis 2035 prognostiziert. Wo sollen die denn herkommen?

Durch bessere Arbeitsbedingungen, Berufsrückkehrer, Teilzeitaufstocker und mehr Ausbildungsplätze. Doch am Ende geht es nicht nur mit mehr Köpfen. Wir müssen auch die Zusammenarbeit der Berufsgruppen verbessern. Es fehlen ja nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Ärzte, Physiotherapeuten und Hebammen. Wir verschwenden Ressourcen, weil wir Trennlinien zwischen den Berufsgruppen aufgezogen haben.

Können Sie das an einem Beispiel erklären?

Bei der Versorgung chronischer Wunden haben Pflegekräfte eine hohe Kompetenz. Sie entdecken sie häufig als Erste und haben eine hohe Kompetenz über Wundverbände. Entscheiden und verordnen darf sie aber nur der Arzt. Oder wenn eine Bewohnerin in einem heißen Sommer zu wenig getrunken hat, könnte ihr eine Kochsalzinfusion über Nacht sehr gut helfen. Das müsste aber der Arzt selber machen. So passiert es häufig, dass der Patient dafür ins Krankenhaus gebracht wird. Mit dem Pflegeberufereformgesetz, das ab 2020 greift, werden Pflegekräften nach einer dreijährigen Ausbildung bestimmte Tätigkeiten zugeordnet und zur selbstständigen Ausübung der Heilkunde qualifiziert – wie beispielsweise die eigenständige Versorgung chronischer Wunden.

Ein Krankenpfleger verdient rund 500 Euro brutto mehr als ein Altenpfleger. Außerdem gibt es große Gehaltsunterschiede zwischen den Bundesländern. Wie kann das sein?

In der Tat gibt es diese Unterschiede beim Verdienst. Es war für mich nie nachvollziehbar, warum man in der Altenpflege mit einer dreijährigen Qualifikation weniger verdient als in der Krankenpflege. Der Verdienst variiert ja sogar je nach Bundesland. So verdient eine Altenpflegerin in Niedersachsen 400 Euro brutto weniger als in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen-Anhalt noch weniger. Es darf solche großen regionalen Unterschiede nicht geben und Pflegefachkräfte müssen gleich bezahlt werden. Deshalb fordere ich auch flächendeckend Tarifverträge.

Beim geplanten Pflege-TÜV zur Bewertung der Heime soll es keine Noten mehr geben. Stattdessen sollen die Versorgungsergebnisse aller Bewohner in die Bewertung eingehen, ebenso wie eine Stichprobe, bei der mehrere Bewohner in die externe Qualitätsprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen einbezogen werden. Wird man so das richtige Heim für seine Angehörigen finden?

Die bisherigen pauschalen Noten sagen in der Tat nichts darüber aus, ob man auch eine gute Leistung erwarten kann. Der Qualitätsausschuss muss sich aber erst noch auf den Pflege-TÜV verständigen. Doch es gibt noch viel Diskussionsbedarf, und der Punkt steht im Qualitätsausschuss erst im Frühjahr auf der Tagesordnung. Das bedauere ich sehr. Wichtig ist eine sichere, transparente, verständliche und leicht zugängliche Information für den Nutzer.

Wer jetzt schon ein Heim aussuchen muss, worauf sollte er achten?

Man sollte sich das Heim anschauen, mit Pflegekräften, Bewohnern und anderen Angehörigen sprechen. Sie können authentisch über die Zustände berichten. Auch nach der Besetzung sollte man fragen: Wie viele Fachkräfte arbeiten dort, und wie viele Fachkräfte sind es am Wochenende? Maßstab für mich wäre: Was würde ich selbst wollen?