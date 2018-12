Eine Kabinettsumbildung wird es nicht geben. Die nächsten Tage jedenfalls nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe keine entsprechenden Pläne, versicherte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Aussage von Merkels Sprecher stand jedoch vor dem Hintergrund der Debatten über Friedrich Merz und seinen Äußerungen, er traue sich ein Ministeramt durchaus zu. Eine Ewigkeitsgarantie hat Merkels Festhalten an der bekannten Ministerriege nicht. Dafür knirscht es viel zu sehr im Gefüge der Regierungsmannschaft.

Bereits vor dem CDU-Wahlparteitag wurde – das ging dann in den Merz-Schlagzeilen unter –über Kabinettsumbildungen spekuliert. Zum Beispiel darüber, ob Bundesinnenminister Horst Seehofer neben dem Amt des CSU-Parteivorsitzenden auch seinen Job als Ressortchef an den Nagel hängen würde. Eine Auflösung der Koalition stand ebenfalls zur Diskussion und die Debatten über eine Regierungsumbildung oder gar Neuwahlen sind in Berlin nicht verstummt. Und zwar deshalb, weil die Leistung der Merkel’schen Regierungsmannschaft mehr als neun Monate nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrages nicht gut ist.

Zuvorderst in der Kabinetts-Kritik stehen die beiden CDU-Politiker Ursula von der Leyen und Peter Altmaier. Erstere hat als Verteidigungsministerin mit einem Problem zu kämpfen, an dem sich schon ihre Vorgänger Franz Josef Jung, Karl-Theodor zu Guttenberg und Thomas de Maizière die Zähne ausgebissen haben: Die Bundeswehr vertraut ihrer Führung nicht. Im Berliner Bendlerblock schwärmen sie noch von Peter Struck. Der verstorbene SPD-Politiker hatte das Herz der Truppe. Verstärkt wird der Eindruck von Führungsschwäche bei von der Leyen durch die ominösen Beraterverträge ihres Ministeriums.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier kommt in seinem Haus ebenfalls nicht voran. Wolle man eine Entscheidung zu einem Thema verhindern, müsse man es nur Altmaier auf den Tisch legen, spotten Mitarbeiter. Wie der CDU-Politiker sich auch dreht und wendet, er kommt nicht voran: Fragen in der Energiepolitik sind ungelöst, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz machten Seehofer und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach Angaben beteiligter Personen unter sich aus.

Blassestes Gesicht im Kabinett

Aber auch andere haben nichts oder nur wenig auf dem Lieferschein stehen. Das Wort „Bildung“ ist eines der am häufigsten genannten im Koalitionsvertrag. Gleichzeitig wissen aber viele immer noch nicht, wer das Ministerium führt: Bildungsministerin Anja Karliczek gehört sicherlich zu den blassesten Gesichtern im Kabinett. Maßnahmen wie der milliardenschwere „Digitalpakt Schule“ oder der „Pakt für Forschung“ etwa sind spektakulär. Sie gehen aber nicht auf ihr Konto, sondern wurden schon vor ihrer Amtszeit in die Spur gesetzt. So ist die CDU-Politikerin vor allem bekannt, weil es ihrer Meinung nach den Mobilfunkstandard 5G nicht an jeder Milchkanne geben kann.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat es, zuletzt dank ihres unermüdlichen Einsatzes bei der Klimakonferenz in Kattowitz, zu deutlich mehr Bekanntheit gebracht als Karliczek. Doch in wichtigen Umweltfragen liegt sie ständig im Clinch mit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). In der Glyphosat-Verbotsdebatte gab es Differenzen mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU. Positiv fällt in Berlin gerade ausgerechnet der Mann auf, der in den letzten Monaten einige Störmanöver anzettelte: Horst Seehofer hakt eine Aufgabe nach der anderen ab.

Angesichts der vielen Leerstellen in der Regierungsarbeit sollte es keine Frage sein, ob das Kabinett umgebildet wird. Die Frage ist vielmehr, wann das passiert. Spätestens Ende Mai wird es zu einer Umbesetzung kommen, wenn Bundesjustizministerin Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, ins EU-Parlament wechselt. Wenn der Burgfriede bis dahin hält.