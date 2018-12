Holt Baden-Württembergs CDU Friedrich Merz als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2021? Nach seinem Scheitern im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer wuchern neue Spekulationen um die Zukunft des 62-jährigen Repräsentanten des konservativen Unionsflügels. Im Südwesten gebe es Bestrebungen, Merz ins Land zu holen und ihn zum Gegenkandidaten gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aufzubauen, berichtete die „Bild“-Zeitung.

Große Unzufriedenheit mit Landeschef Thomas Strobl

In der Südwest-CDU herrsche große Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Landeschef Thomas Strobl (58), heißt es in dem Bericht. Besonders bei den Kreisvorsitzenden sei der Unmut groß. „Strobl wird nicht als Führungsfigur wahrgenommen“, zitiert das Blatt einen führenden Unionspolitiker. Zugleich stehe die CDU in Baden-Württemberg nahezu geschlossen hinter Merz. Um sich aus der ungeliebten Rolle des Juniorpartners der Grünen zu befreien, sei der Gedanke entstanden, Merz für die Spitzenkandidatur in Baden-Württemberg zu gewinnen.

Mit Unmut konfrontiert: Der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl (links), hier mit CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. | Bild: Sebastian Gollnow

Merz wollte sich zu den Plänen nicht äußern. Diese Frage stelle sich nicht, hieß es in seinem Umfeld. Der CDU-Politiker hatte nach seiner Niederlage im Kampf um den CDU-Vorsitz indirekt einen Wechsel ins Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel angeboten. „Ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrung in Wirtschaft und Politik zutrauen“, sagte er in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Kanzlerin lehnt einen Minister Merz in ihrem Kabinett ab

Kurz darauf bestätigte Merz, er habe in einem Gespräch mit der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sein Angebot erneuert, „wirklich mit ganzer Kraft in die Politik zu gehen und dafür auch meine bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben“. Allerdings lehnte es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ab, für den früheren Fraktionschef einen Platz an ihrem Kabinettstisch freizuräumen. „Die Bundeskanzlerin plant keine Kabinettsumbildung“, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert vor wenigen Tagen mit.

Vor dem CDU-Bundesparteitag in Hamburg hatte Strobl offen gelassen, ob er als Delegierter für oder gegen Merz gestimmt hatte – im Gegensatz zu seinem Schwiegervater, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der sich für Merz aussprach. Auch der frühere Ministerpräsident und heutige EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hatte sich für Merz stark gemacht. Einem Bericht der „Bild am Sonntag“ zufolge hatte sich Oettinger bereits nach der Landtatgswahl 2016 bemüht, Merz ein Spitzenamt in Baden-Württemberg anzubieten.

Oettinger habe bei Merz angefragt, ob er neben Kretschmann Vize-Ministerpräsident werden und ein Ministeramt übernehmen wolle, heißt es in dem Bericht. Dazu sei es jedoch nicht gekommen. CDU-Vize Thomas Strobl sagte dazu nur, wenn Merz „der CDU erhalten bliebe, wäre das – mit seinem Ansehen in der Wirtschaft – ein Gewinn für unsere Partei“.