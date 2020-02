Die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten hat die Republik erschüttert. Seit er mit den Stimmen der AfD ins Amt kam, suchen die Parteien nach Auswegen aus der Krise.

Rücktritt am Samstag, Verzicht auf Bezüge

Kemmerich selbst zog am Samstag Konsequenzen. Erfurt/Berlin (epd). Nach drei Tagen im Amt ist Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) am Samstag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag am Samstagnachmittag. Kemmerich äußerte darin weiter: „Sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten und des geschäftsführenden Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge werde ich an die Staatskasse zurückgeben.“ Der 54-Jährige zog damit die Konsequenzen aus der politischen Krise nach seiner Wahl mit den Stimmen der AfD.

Dieses Bild hat sich eingebrannt: AfD-Fraktionschef Björn Höcke (r.) gratuliert dem neuen Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP). | Bild: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Koalitionsausschuss tritt zusammen

Zugleich trafen sich die Parteispitzen der großen Koalition in Berlin im Koalitionsausschuss, um weitere Wege aus der Krise zu suchen. In einer nach der Sitzung verbreiteten Erklärung hieß es, die Koalitionspartner erwarteten, „dass der gewählte Ministerpräsident Thomas Kemmerich heute daraus die einzig richtige Konsequenz zieht und von seinem Amt zurücktritt“. Jetzt sei schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. Dazu zähle die umgehende Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Auch sollten aus Gründen der Legitimation der Politik baldige Neuwahlen angestrebt werden. Regierungsbildungen und politische Mehrheiten mit Stimmen der AfD würden ausgeschlossen.

Kemmerich war zur Wochenmitte zum Nachfolger des Linken-Politikers Bodo Ramelow im Amt des thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Im dritten Wahlgang hatte er mit Unterstützung von CDU und AfD 45 Stimmen erhalten, eine Stimme mehr als Ramelow. Ramelow hatte sich zur Wiederwahl mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung gestellt.

Die Wahl Kemmerichs hatte zu heftigen politischen Reaktionen geführt. Bereits am Tag nach seiner Wahl hatte er erklärt, dass seine FDP-Fraktion eine Auflösung des Landtages anstrebe. Ob es dazu kommt, ist weiter unklar. Für den Antrag braucht es die Unterstützung von einem Drittel der 90 Abgeordneten und anschließend eine Mehrheit von zwei Dritteln. Nach Medienberichten aus den vergangenen Tagen hätten Kemmerich nach seiner Wahl zum Regierungschef mit Übergangsgeldern Bezüge von bis zu 93.000 Euro zugestanden.

Demonstranten fragen: «Kemmerich, hatten Sie Geschichtsunterricht bei Höcke?» Der Thüringer AfD-Rechtsaußen war früher Geschichtslehrer. | Bild: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

„Viel zu spät!“

Der Fraktionschef der Grünen im Erfurter Landtag, Dirk Adams, erklärte nach dem Rücktritt vom Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter: „Der Rücktritt ist konsequent, kommt aber viel zu spät!“ Der Landesvorstand der Thüringer SPD forderte zuvor sofortige Neuwahlen. Vor dem Hintergrund der Ministerpräsidentenwahl vom Mittwoch müssten die Wähler neu über die Zusammensetzung des Landtages entscheiden, hieß es in einer am Samstag in Erfurt verbreiteten Erklärung.

Die Wahl Kemmerichs hatte auch in der Bundespolitik für heftige Turbulenzen gesorgt. CDU und FDP beriefen Sondersitzungen ihrer Präsidien ein, FDP-Chef Christian Lindner stellte die Vertrauensfrage.