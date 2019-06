Dass sich Donald Trump nicht mit einer Amtszeit zufrieden geben würde, wusste man in Washington schon am Tag seines Einzugs ins Weiße Haus. Der US-Präsident setzt beim Blick in Richtung 2020 auf Rezepte von gestern – mit populistischen wie verschwörerischen Thesen: Nur er könne den Wohlstand sichern vor den Demokraten, die das Land zerstören wollten. Und dann sind da die Medien mit „fake news“.

Die Menschen jubelten ihm angesichts dieser aufgewärmten Agenda erneut zu – immun gegen die zahllosen Fragen, die die Präsidentschaft begleiten. Trump ist in zweieinhalb Jahren an der Macht zu einem Teil jenes Sumpfs geworden, den er jetzt erneut versprach trocken zu legen. Kann seine Wiederwahl-Strategie dennoch Erfolg haben? Für ihn spricht, dass jene, die ihn anbeten, dies unbeirrbar tun. Gegen ihn spricht, dass sein Name mittlerweile so polarisiert, dass jeder Kandidat der Demokraten die Liberalen massiv mobilisieren wird. Das könnte nächstes Jahr der große Unterschied zu 2016 sein.