Es war das schwierigste Treffen während eines ohnehin schwierigen Besuchs. Papst Franziskus setzte sich 90 Minuten lang mit acht Iren zusammen, alle auf jeweils andere Art Opfer von Missbrauch durch die katholische Kirche. Paul Jude Redmond erzähle dem Pontifex, wie seine erst 20-jährige Mutter in ein Heim gesteckt wurde, weil es als Sünde galt, unverheiratet schwanger zu werden. Wie der Ire nach der Geburt im Jahr 1964 zur Adoption freigegeben, die Geburtsurkunde gefälscht wurde und er erst spät von seiner biologischen Mutter erfahren hatte. Die heute 71-jährige Marie Collins berichtete dem Oberhaupt der katholischen Kirche dagegen nicht nur von ihrer Kindheit im Erzbistum Dublin, wo sie in den 60er Jahren wiederholt von einem Geistlichen sexuell missbraucht wurde, während sie im Krankenhaus lag. Sondern auch von ihrer Frustration über die mangelnde Kooperation der vatikanischen Behörden zur Aufarbeitung der systematischen Vertuschung der Straftaten in der Kirche. Die Irin, die im vergangenen Jahr aus Protest aus der Päpstlichen Kinderschutzkommission ausgetreten war, fordert konkrete Schritte, neue Standards, einen glaubhaften Wandel. „Jeder faule Apfel sollte entfernt werden.“

Ein Demonstrant hält ein Schild mit der Aufschrift «The pope is protecting paedophiles» (Der Papst beschützt Pädophile) bei einem Protest vor dem Hauptpostamt. Papst Franziskus hat am zweiten Tag seines Irland-Besuchs um Vergebung für den massenhaften sexuellen Missbrauch von Kindern in kirchlichen Einrichtungen gebeten. | Bild: Aaron Chown

Meinung Papst Franziskus in Irland: Die grüne Insel hat sich längst von der Kirche abgewendet von Katrin Pribyl Lesen Sie auch

Skandale überschatten Besuch

Anlass für den zweitägigen Besuch des Papstes war das Weltfamilientreffen, das am Sonntagnachmittag mit einer Abschlussmesse mit hunderttausenden Gläubigen unter freiem Himmel und im Nieselregen zu Ende ging. Doch die Skandale des tausendfachen Missbrauchs reisten mit Franziskus auf die grüne Insel. Franziskus bescheinigte der Kirche „Versagen“ im Umgang mit den Vorfällen. Sie seien eine „offene Wunde“, sagte er, während er am Marienwallfahrtsort Knock im Westen des Landes vor rund 45 000 Zuhörern sprach. Der Papst bat „inständig um Vergebung für diese Sünden, für den Skandal und den von so vielen Menschen in der Familie des Herrn empfundenen Verrat“. Die kirchlichen Autoritäten hätten es versäumt, „mit diesen abscheulichen Verbrechen angemessen umzugehen“.

Die Luftaufnahme zeigt eine Menschenmenge bei Papst Franziskus Abschlussmesse des Weltfamilientreffens. Der Papst hält sich zu einem zweitägigen Besuch in Irland auf. | Bild: Liam Mcburney (PA Wire)

Vertrauen in katholische Kirche schwindet

Schmerz und Enttäuschung sitzen tief bei vielen Menschen in Irland, das einst als das „katholischste Land der Erde“ galt. Und wie Marie Collins sind nur wenige überzeugt, dass die Kirche es mit Reue und Aufklärung wirklich ernst meint. Zu viele Skandale erschütterten die Insel, zu viel hat die katholische Kirche jahrzehntelang vertuscht. Es geht um Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen. So hat die Institution in den vergangenen Jahren an Glaubwürdigkeit und Autorität verloren, steht nicht mehr als moralische Instanz im Zentrum der Gesellschaft wie noch 1979, als letztmalig ein Papst auf die Insel reiste. Mittlerweile herrscht das Recht auf Scheidung, die Homo-Ehe wurde eingeführt und das strikte Abtreibungsverbot liberalisiert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein