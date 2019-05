So richtig glücklich ist die Südwest-CDU mit ihrem Vorsitzenden noch nie gewesen. Seit Amtsantritt 2011 heißt es, Thomas Strobl hätte die Themen des Landes nicht drauf, sei eben ein Bundespolitiker und im Übrigen kein Typ fürs Festzelt. So richtig in den Griff hat er seine Partei nie bekommen und seine Fraktion im Landtag schon gar nicht.

Deshalb ist der Verzicht auf die Spitzenkandidatur für die kommende Landtagswahl folgerichtig.

Wer so wenig Unterstützung in den eigenen Reihen hat, braucht gegen einen fast übermächtigen Gegner Kretschmann gar nicht erst anzutreten. Seit Monaten ackern die Parteifreunde kaum versteckt daran, Strobl von der Kandidatur abzubringen.

Das schlechte Abschneiden bei der Europawahl bietet der Südwest-CDU nun die Gelegenheit, dass Strobl seinen Rückzug gesichtswahrend und mit einer gewissen Würde vollziehen kann. Susanne Eisenmann, einst Strobl freundschaftlich verbunden, traut sich zu, Kretschmann vom Thron zu stoßen. Dafür hat sie knapp zwei Jahre Zeit.