Meinung vor 5 Stunden

Streunverbot für Katzen: Falscher Ansatz

Juristen in den Niederlanden überlegen, ob man Katzen das Streunen verbieten kann. Der Grund: Streunende Katzen richten große Schäden in der Vogelwelt an. SÜDKURIER-Redakteurin Beate Schierle hält das für den falschen Weg.