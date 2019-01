Straßburg – Das Attentat auf den Straßburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember war offenbar von langer Hand geplant: Darauf deuten Erkenntnisse der französischen Justiz hin, in die die Tageszeitung "Le Monde" Einblick gehabt haben will.

Demnach wurde in der Wohnung des 29-jährigen mutmaßlichen Täters Cherif Chekatt im Straßburger Stadtteil Königshoffen ein USB-Stick mit einer dreiminütigen Botschaft gefunden, als Chekatt noch auf der Flucht war. Die Aufnahmen könnten den Ermittlern zufolge bereits am 10. November gemacht worden sein.

In der Botschaft schwor Chekatt, ein Franzose mit algerischen Wurzeln, nach Angaben von "Le Monde" sowohl auf Französisch als auch auf Arabisch der Terrororganisation IS die Treue, "in dem er sich auf die klassischen Leitmotive der Terrororganisation" bezog, wie die französische Tageszeitung schreibt.

In der Botschaft soll er demnach auch von seinem Hass auf "die Polizei, Beamte und Richter" und brachte seine Absicht zum Ausdruck, "einen bewaffneten Angriff zu begehen, bevor er nach Syrien reist oder als Märtyrer stirbt".

Indizien deuten auf frühe Absicht hin

Zudem sollen die Ermittler auf eine handschriftliche Notiz gestoßen sein, deren Wortlaut ebenfalls auf eine Tötungsabsicht hindeutete: "Oh ihr Männer, der Kampf ist eröffnet, es wurde zum Dschihad gerufen, die Tore zum Paradies sind geöffnet.

Wenn ihre keine Krieger seid, dann tretet beiseite und lasst die Frauen den Kampf führen." Weitere Indizien deuten nach Angaben von "Le Monde" ebenfalls auf ein geplantes Vorgehen hin.

So etwa der Kontakt zu Audrey Mondjehi, jenem Tatverdächtigen, der Chekatt zu der Tatwaffe verholfen haben soll. Der 37-Jährige hatte sich selbst gestellt, noch bevor Chekatt ausfindig gemacht werden konnte. Die französische Tageszeitung schreibt, der mutmaßliche Attentäter habe sich bereits im September an Mondjehi gewandt und um eine Waffe gebeten.

Mehrere Wochen vor dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt habe Chekatt den Mann erneut kontaktiert. Beide kannten sich aus dem Gefängnis, Chekatt war sowohl in Deutschland als auch in Frankreich vorbestraft.

Chekatt hatte am 11. Dezember fünf Menschen auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt getötet und elf weitere verletzt. Trotz einer Schusswunde, die ihm durch die Polizei beigebracht worden war, gelang Chekatt zunächst die Flucht.

Erst nach zwei Tagen konnte er ausfindig gemacht werden. Weil er bewaffnet war und offenbar das Feuer eröffnen wollte, wurde er von der Polizei vor Ort erschossen.