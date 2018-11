Politik Wie haben die EU und Großbritannien ihr neues Zusammenleben geregelt? – Die wichtigsten Schwerpunkte

Der Austrittsvertrag steht. Ob damit auch der Brexit mit einem guten Deal in trockenen Tüchern ist, blieb am Donnerstag aber noch offen. Denn angesichts der Turbulenzen um die Regierung des Vereinigten Königreiches wird in der EU die Frage lauter, ob es vielleicht doch noch Spielraum gibt, um den Briten entgegenzukommen.