Es klingt, obwohl kurz vor Weihnachten, wie ein Aprilscherz. Friedrich Merz wechselt nach seinem gescheiterten Griff zum CDU-Bundesvorsitz in die baden-württembergische Landespolitik und fordert 2021 als Spitzenkandidat Winfried Kretschmann heraus. So hätten es im Südwesten wohl manche gerne – vor allem jene Parteifreunde, die sich von dem Sauerländer einen Ruck nach rechts versprachen und nun mit dessen Niederlage beim Parteitag in Hamburg hadern.

Wirklich mehrheitsfähig sind die Ränkespiele hinter den Kulissen der Landes-CDU nicht. Die Behauptung, Baden-Württembergs Christdemokraten stünden nahezu geschlossen hinter Merz, entpuppte sich spätestens am Tag der Abstimmung in Hamburg als Märchen. Richtig ist: Der Landesverband ist in Sachen Merz zutiefst gespalten – ähnlich wie bei der Frage nach Thomas Strobl, dem ewig glücklos wirkenden Landesvorsitzenden. Viele Kreisvorsitzende trauen dem Schäuble-Schwiegersohn nicht zu, bei der nächsten Landtagswahl die Kräfteverhältnisse umzudrehen und Kretschmann auf Platz 2 zu verweisen. In ihren Augen ist das Rennen von vorn herein verloren, falls der Spitzenkandidat Strobl heißen sollte. Wenn der Ruf nach Merz etwas aussagt, dann dieses.