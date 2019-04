Zunächst vorweg: Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist nicht auf einem Tiefststand, sondern sie ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen – um 20 Prozent im Vergleich zu 2017. Für einen so radikalen Vorstoß, wie er von den Herren Spahn und Lauterbach aufgetischt werden, besteht überhaupt keine Notwendigkeit.

Die Widerspruchslösung ist aber vor allem aus einem anderen Grund zurückzuweisen. Dem Staat, der laut Artikel 1 des Grundgesetzes die Würde des Menschen (und auch ein Hirntoter ist ein solcher) zu schützen hat, steht es nicht zu, seine Bürger als Organlager zu behandeln. Vom ethischen Standpunkt aus ist diese Vorstellung geradezu absurd und in einem Land wie Deutschland, in dem die Unversehrtheit des Menschen zwischen 1933 und 1945 mit Füßen getreten wurde, schlichtweg monströs.

Meinung Warum wir eine Reform der Organspende brauchen: Das Leben der anderen ist wertvoll von Mirjam Moll Das könnte Sie auch interessieren

Die Entscheidung darüber, ob ein Mensch Organe spendet oder nicht, ist an Privatheit gar nicht zu überbieten. Wenn ein aktives Handeln notwendig ist, um das Selbstbestimmungsrecht über seinen Körper zu verteidigen, dann wird dieses Grundrecht de facto ausgehebelt. Dasss die Widerspruchsregelung vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hätte, ist daher zweifelhaft.

Die Lösung für Organmangel kann nicht der technokratische und staatssozialistische Zugriff auf den Körper seiner Bürger sein, sondern sie besteht in unermüdlicher Aufklärung einerseits und in Optimierungsprozessen an den Kliniken andererseits. Dort, und nicht in Ministerien, ist zu handeln.