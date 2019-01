München vor 5 Stunden

Sonderparteitag in München: CSU leitet Zeit nach Seehofer ein und Söder soll neuer CSU-Chef werden

Die CSU läutet die Zeit nach Horst Seehofer ein: Am Samstagmorgen begann der Parteitag, auf dem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zum Nachfolger Seehofers als CSU-Chef gewählt werden soll. In der kleinen Münchner Olympiahalle soll Seehofer nach gut zehn Jahren an der Parteispitze zunächst zurücktreten und dann Söder zu seinem Nachfolger als CSU-Chef gewählt werden.