Annegret Kramp-Karrenbauer hat derzeit einen schweren Stand. Was die neue Verteidigungsministerin auch tut, fällt meist auf die Butterseite. Und nun sollen Soldaten und Soldatinnen auch noch kostenlos Bahn fahren dürfen. Die Sozialverbände beschweren sich pünktlich: Warum müssen junge Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr für den ICE bezahlen? Oder Studenten, oder die Legion armer Praktikanten? Bevor man das Wunschkonzert fortsetzt, lohnt sich ein Blick aufs Kleingedruckte: Nur wer in Uniform reist, zahlt nichts. Hinter der Kostenbefreiung steckt ein politischer Gedanke: Die Bundeswehr gehört in die Öffentlichkeit, sie soll sich verstärkt zeigen auch außerhalb von Krisengebiet und Kaserne. Bahnhöfe sind soziale Brennpunkte. Soldaten, die sich zu erkennen geben, reparieren das brüchig gewordene Sicherheitsgefühl. Bei bahnfahrenden Polizisten funktioniert es auch. Sie fahren bereits gratis, aber nicht umsonst: Manch einer greift ein, wenn es im Abteil brenzlig wird. In der Freizeit.