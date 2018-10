von SK

Herr von Marschall, wie begründet sich die Begeisterung für Trump in den USA, obwohl er international so sehr in der Kritik steht?

Das ist ein sehr deutscher Blickwinkel. Die Umfragewerte Trumps sind in Europa nicht überall so schlecht wie in Deutschland. Es ist auch nicht so, als ob Trump eine Mehrheit der Amerikaner hinter sich hätte. Er hatte nie über 50 Prozent Zustimmung, auch heute nicht. Aber er kann sich (eben doch) halten, weil die Art, wie er Politik vertritt, einen Resonanzboden in der amerikanischen Bevölkerung findet – gegen die traditionelle Politik, Klasse und gegen Washington. So wie die meisten in Europa gegen Brüssel sind, führt man in den USA Wahlkampf gegen Washington.

Was unterscheidet Trump bei dieser Taktik von seinen Vorgängern?

Das Gefühl gegen die politische Klasse hat Trump sehr gut auf sich kanalisiert. Er verschärft die Spaltung durch Angriffe auf die Medien, „die Lügenpresse“, und indem er sich gegen beide etablierten Parteien stellt, Demokraten wie Republikaner. So konnte er andere Kandidaten aus dem Feld schlagen. Das ist seine Aura – einer, der nicht aus der politischen Klasse kommt, der die Interessen des Volks gegen „die da oben“ vertritt. Trump vereint nicht unbedingt eine Mehrheit für seine politischen Ziele hinter sich, sondern eher gegen etwas: gegen die Einwanderung, gegen die angeblich schlechten Handelsverträge, gegen ein internationales Diktat beim Klima…

US-Präsident Donald Trump hat im Wahlkampf versprochen, das Atomabkommen mit Iran aufzukündigen: Es sei der „schlechteste Deal aller Zeiten“. Im Mai lässt er Taten folgen und setzt die Sanktionen gegen das Land wieder in Kraft. Der Internationale Gerichtshof hält sie teils für unzulässig – auch weil beide Länder seit 1955 ein Freundschaftsabkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit verbindet. Im Oktober kündigt Trump es kurzerhand auf. | Bild: Evan Vucci/dpa

Wer sind seine Verbündeten, wer seine Feinde?

Wenn es um Machtpolitik geht, funktioniert die Partei wie ein Verbündeter, obwohl es in dieser Partei unheimliche Vorbehalte gegen Trump gibt. Trotzdem gibt es praktisch niemanden mehr bei den Republikanern mit politischen Ambitionen, der es wagt, sich gegen Trump zu stellen. Kritik kommt, wenn überhaupt, entweder von Politikern, die nicht mehr aktiv sind oder von Senatoren, die nicht mehr antreten wollen. Trump hat es geschafft, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es niemand wagt, den Finger zu heben – aus Angst um die eigene Karriere. Bei den Demokraten ist es umgekehrt. Die sind alle so sehr gegen ihn, dass es manchmal überzogen wirkt. Das geht dann auf Kosten der Glaubwürdigkeit der Demokraten.

Lässt er sich überhaupt steuern? Es heißt ja, wichtige Papiere werden ihm vorenthalten, damit er keine unüberlegten Entscheidungen treffen kann…

Trump entscheidet aus dem Bauch heraus und lässt sich nicht lange von Sachargumenten und Dossiers aufhalten, wenn er schon eine vorgefasste Meinung dazu hat, die er als Mann weit über 70 auch nicht mehr ändert. Zu diesen festen Meinungen gehört zum Beispiel, dass Amerika in der Handelspolitik unfair behandelt wird, dass er eine Aversion gegen Migration hat, dass er mit der muslimischen Welt nichts anfangen kann. In Einzelbereichen ist er aber doch beweglich.

Die Kuppel des Kapitols in Washington verschwindet im Qualm des Kraftwerks. Trump verspricht im Wahlkampf, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Im August 2017 reichen die USA offiziell ihr Austrittsgesuch ein, formal ist der Austritt erst 2020 möglich. Der New Yorker Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg will den Beitrag der USA für 2018 zum Klimaabkommen über 4,5 Millionen Dollar übernehmen: „Amerika hat eine Zusage gemacht.“ | Bild: Jim Lo Scalzo/dpa

Woran denken Sie da?

Trump hat die Nato als obsolet bezeichnet und infrage gestellt, ob Amerika seinen Beistandsverpflichtungen nachkommt. Trotzdem hat er nun Truppen nach Polen geschickt und mehr Geld in die Nato in Polen investiert als Obama versprochen hat. Beim nordamerikanischen (nicht: nordafrikanischen) Handelsabkommen Nafta war seine Ursprungshaltung, dass er es abschaffen möchte. Nun hat er sich dazu entschieden, es nachzubessern. Kurzum: Er hat festgefasste Meinungen in bestimmten Bereichen, in anderen ist er beweglich. Bei Nordkorea ist es auch ein ständiges Schwanken – wenn er das Gefühl hat, er erreicht etwas, dann ist alles ganz toll, wenn die Nordkoreaner eine Zusage nicht einhalten, packt er die Keule aus.

Wie ist sein Verhältnis zu Europa?

Das schwankt, aber ein gewisses Ressentiment gegen Deutschland und die EU gibt es sicher. Trump kommt in dritter Generation aus Deutschland, sein Großvater ist emigriert. Das hatte aber keinerlei Auswirkungen auf sein Bild von Deutschland. Umgekehrt hat diese Tatsache bei den Deutschen keine Wirkung gezeigt – niemand ist stolz darauf, dass ein Mann mit deutschen Wurzeln US-Präsident geworden ist.

Woran liegt das?

Das habe auch ich noch nicht ganz

herausgefunden.

Schreibt er seine Tweets selbst oder stimmt er sie ab? Was bezweckt er mit seinem Twitter-Gewitter?

Es ist offenbar ein Medium, das ihm und seinem Temperament entspricht. Er kann schnell reagieren. Er ist dieser impulsive Mensch, der schnell etwas loswerden möchte. Im Wahlkampf ist nachgewiesen worden, dass nicht alle Tweets von ihm stammten: Die Nachrichten wurden von verschiedenen Geräten geschrieben. Für die Präsidentschaft ist das nicht mehr verfolgt worden. Dass er die USA mit Tweets regiert, ist aber eine Legende, die so nicht stimmt.

Im Januar 2017 demonstrieren Menschen am internationalen Flughafen John F. Kennedy in New York, nachdem zwei Iraker nicht einreisen dürfen. Trump verfügt weitreichende Einreisebeschränkungen, um „radikale islamische Terroristen“ von den USA fernzuhalten. Sie gelten für Bürger der mehrheitlich muslimischen Staaten Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Syrien und Tschad. Das Oberste Gericht setzt das Dekret im Dezember vollumfänglich in Kraft. | Bild: Craig Ruttle/dpa

Die wäre?

Es heißt, er sei damit in der Lage, seine Wähler direkt zu erreichen und die klassischen Medien zu umgehen. Das stimmt aber nicht. Typische Trump-Wähler auf dem Land holen nicht ständig ein Smartphone aus der Tasche, um zu verfolgen, was er tweetet.

Warum ist eine Wiederwahl Trumps für viele Deutsche abwegig?

Die deutsche Haltung war, dass die Wahl von jemandem wie Trump bestenfalls ein Betriebsunfall gewesen sein konnte. Einmal irren dürfen sich die Amerikaner, aber wenn sie das noch einmal tun, sind wir durch mit ihnen – das ist in etwa die Stimmung hierzulande. Das Erstaunliche für die meisten Deutschen ist deshalb, dass es offen, aber nicht ausgeschlossen ist, dass Trump wiedergewählt wird.

Ein Containerschiff liegt im Hafen von Qingdao, China. Trumps Wahlversprechen: die „fehlgeleitete Handelspolitik“ zu verbessern. Im Juli und September 2018 beschließt Trump Strafzölle im Wert von mehreren Hundert Milliarden Dollar. Die EU ist bei Stahl- und Aluminiumimporten ebenfalls betroffen, auch europäische Autos sollen zusätzlich belastet werden. Nach einer Vereinbarung mit der EU-Kommission liegen die Pläne aber vorerst auf Eis. | Bild: Uncredited/dpa

Das heißt, er könnte wirklich eine zweite Amtszeit gewinnen?

Es hängt immer davon ab, was die Gegenseite anbietet. Viele Demokraten werden um die Spitzenkandidatur buhlen, aber wir haben noch keinen klaren Favoriten. Das ist ganz anders als vor zwölf Jahren. Bush war in seiner zweiten Amtszeit und wir wussten, dass Barack Obama als erster Schwarzer oder Hillary Clinton als erste Frau für die Demokraten antreten würden. Wenn wir heute schauen, gibt es bei den Demokraten niemanden, der Begeisterung und Erwartungen auslöst.

Was wäre denn der ideale Kandidat?

Ich würde mir wünschen, dass es einen charismatischen jungen Latino aus Texas oder Arizona gibt, der für den bürgerlichen Teil der Demokraten steht – also nicht zu weit links, weil Wahlen in der bürgerlichen Mitte gewonnen werden. Die Vorstellung, man müsse nur noch mehr Anti-Trump sein, reicht nicht in Amerika. Es muss jemand sein, zu dem man Vertrauen hat, der für Brot-und-Butter-Themen eintritt. Die Wirtschaft muss laufen. Das brauchen Sie, um Trump aus dem Rennen zu werfen. Die Amerikaner warten darauf: Trump finden sie auch nicht so toll, aber sie brauchen jemand Besseren im Angebot.

Zunächst stehen ja die Halbzeitwahlen im Repräsentantenhaus und Teilen des Senats an. Kann die Trump’sche Dampfwalze dadurch gestoppt werden?

Wir sollten vorsichtig sein mit Vorhersagen, weil wir uns 2016 zum Großteil geirrt haben. Die höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus holen. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass es den Demokraten nicht gelingen wird, im Senat die Mehrheit zu holen. Das hängt damit zusammen, dass nur ein Teil der Sitze neu besetzt wird und die Demokraten davon mehr zu verteidigen haben als die Republikaner. Es ist nicht unmöglich, dass es gelingt, den Senat zu drehen. Dafür bräuchten wir aber eine „blaue Welle“ (die Farbe der Demokraten, A.d.R.).

Im Wahlkampf hat Trump angekündigt, eine mindestens neun Meter hohe Mauer an der 3000 Kilometer langen Grenze zu Mexiko bauen zu lassen. Dafür bezahlen soll das Nachbarland. Doch Mexiko lehnt jede Finanzierungshilfe ab. Schließlich fordert Trump 18 Milliarden Euro vom Senat, um nur noch Teile der Grenze neu zu befestigen. Im Haushaltsplan ist der Mauerbau des Präsidenten allerdings nicht enthalten. | Bild: Will Seberger/dpa

Wie wichtig sind diese Zwischenwahlen?

Psychologisch sind sie für die Demokraten sehr wichtig. Trump hat lediglich eine Zustimmung zwischen 40 und 46 Prozent, also keine Mehrheit. Er hat so viel Gegenwind, macht sich bei Frauen und Minderheiten unbeliebt. Wenn es den Demokraten selbst unter diesen Umständen nicht gelingt, eine Mehrheit zu gewinnen, werden sie in den kommenden Jahren in die Wüste geschickt. Das Wahlergebnis dürfte eine Vorentscheidung für die nächsten Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren sein.

Würde eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus Trump bremsen?

Trump hatte bislang eine formale Mehrheit in beiden Häusern. Im entscheidenden Repräsentantenhaus hätte er sie dann nicht mehr. Viel verändern wird das trotzdem nicht, denn schon bisher konnte er die republikanische Mehrheit dort nicht nutzen.

Warum nicht?

Für sein Versprechen, die Gesundheitsreform rückgängig zu machen, hat er keine Mehrheit im Senat erreicht. Das Mauerprojekt an der Grenze zu Mexiko ist bislang nicht im Haushalt eingeplant. Es gibt nur zwei Themen, bei denen er bislang etwas erreicht hat. Die Ernennung von Richtern und die Steuerreform. Wenn es also so kommt, dass die beiden Häuser unterschiedliche Mehrheiten haben, wird es einfach nur mehr Krach und Ärger geben. Aber es wird sich wenig daran ändern, dass Trump wenig umsetzen kann.

Ein Demonstrant hält vor dem Weißen Haus in Washington ein Plakat hoch – „Familien gehören zusammen“. Trump hat versprochen, härter gegen die illegale Einwanderung vorzugehen. US-Behörden beginnen im Sommer 2018, Kinder illegaler Einwanderer von ihren Familien zu trennen. Selbst republikanische Senatoren fordern ein Ende der umstrittenen Praxis. Um eine Abstimmung im Kongress zu verhindern, stoppt Trump Ende Juni selbst das Vorgehen. | Bild: Michael Candelori/dpa

Hat Trump eine Agenda oder macht er Politik aus einem Bauchgefühl heraus?

Beides. Er hat bestimmte Vorstellungen und grundsätzliche Richtungen wie die Tatsache, dass er die Überlegenheit Amerikas stärken will, dass er generell sehr wirtschaftsfreundlich ist und sich weniger Gedanken um Sozialprogramme macht. Er achtet sehr darauf, was er kurzfristig als Wahlerfolg verkaufen kann – wie Jobs. So will er die Produktionsindustrie stärken, obwohl sie nur noch elf Prozent der amerikanischen Wirtschaft ausmacht. Dienstleistungen sind eigentlich wichtiger.

Aber mit seinen Handelszöllen macht er Produkte für seine Wähler teurer...

Ja. Der Handelsstreit mit China führt dazu, dass die Wallmart-Billigprodukte teurer werden. Aber Trump betrachtet die Wirtschaft nicht mit den Augen eines Profis ohne Präferenzen oder danach, was der größte Gesamtgewinn ist. So tickt er nicht.

Unter Trumps Regierung ignorieren die USA internationales Recht. Welche Folgen hat das langfristig für internationale Organisationen?

Die Tendenz, dass internationale Rechtsfragen nach Opportunität behandelt werden, gab es eigentlich schon immer. Sinngemäß wird so argumentiert, dass diese Organisationen nur so gut sind wie ihre Mitglieder – aber nur ein Viertel sind echte Demokratien. Bräuchten wir nicht eigentlich Vereinte Nationen, die nur aus Demokratien bestehen? Bei einer UN, in der Libyen dem Menschenrechtsrat vorsitzt, der Iran die Frauenrechtskommission vertreten darf und Nordkorea Vorsitzender der Abrüstungskommission wird, kann ich nachvollziehen, dass in Amerika einige internationale Institutionen nicht ganz so heilig sind wie bei uns. Graduell werden diese Organisationen deshalb darunter leiden.

Demonstranten verbrennen im Dezember 2017 eine selbst gemalte Fahne mit einem Davidstern im Berliner Stadtteil Neukölln. Grund für den Aufruhr: Im Mai dieses Jahres wird die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Trump hat Jerusalem als offizielle Hauptstadt des Landes anerkannt. Die Palästinenser sehen darin das Ende der Zwei-Staaten-Lösung. | Bild: dpa

Das geht so weit, dass Trump internationale Verträge wie das Pariser Klimaabkommen torpediert…

Ja, aber bislang ist der Austritt ja nicht vollzogen und es ist auch nicht so, als ob die USA eine extrem klimafeindliche Politik betreiben. Es gibt Bundesstaaten, die sehr auf den Klimaschutz achten. Natürlich macht es mir Sorgen, dass Amerika sich sozusagen aussucht, welche internationalen Verträge es achtet. Dennoch stehen die USA eher hinter dem Prinzip des internationalen Rechts als Russland oder China.

Was bleibt nach Trumps Präsidentschaft, wenn er weiter aufkündigt, was ihm nicht passt?

Das große Dilemma liegt oft darin, dass viele Verträge nicht völkerrechtlich abgeschlossen worden sind – wie das Abkommen mit dem Iran. Sie wurden vom Weißen Haus unterzeichnet, aber nie dem Senat vorgelegt, weil man wusste, dass man die nötige qualifizierte Mehrheit dafür nicht bekommen würde. Das war auch schon früher so, etwa bei Abrüstungsverträgen mit der Sowjetunion. Bislang galt für solche Verträge die amerikanische Zusage, dass die Partner sich darauf verlassen konnten, dass die USA sich daran halten würden. Das ist nun anders und schädigt die Glaubwürdigkeit. In Zukunft wird es auch die Handlungsfähigkeit der USA einschränken. Frühere Präsidenten haben das stärker berücksichtigt: Trump denkt nur an sich selbst und an den Augenblick.

Fragen: Mirjam Moll

Zur Person Bild: Vhs Christoph von Marschall (59), gebürtiger Freiburger, ist promovierter Historiker, Journalist und Sachbuchautor. Seit 1991 arbeitet er für den Berliner Tagesspiegel. Als Korrespondent berichtete er acht Jahre aus Washington. In seinem gerade erschienenen Buch „Wir verstehen die Welt nicht mehr“ analysiert von Marschall die internationale Handlungsfähigkeit Deutschlands.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein