Die AfD sitzt heute da, wo sie viele Menschen nicht haben wollten: in 16 Landesparlamenten und im Bundestag. Die Abgeordneten der blauen Alternative sind mittendrin, greifen fröhlich in die Populismuskiste und keilen verbal gegen alles, was irgendwie nach althergebrachtem Parteiensystem riecht.

Ursache und Wirkung nicht verwechseln

Das erzürnt Politiker der tradierten Parteien wie Kritiker gleichermaßen und das ist sogar nachvollziehbar. Allerdings verwechseln diese Kritiker Ursache und Wirkung. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, sich über das Erstarken der AfD zu ärgern. Es ist vielmehr sinnvoll, die Ursachen für deren Aufstieg zu bekämpfen.

Und die sind nun einmal weniger bei der AfD selbst zu finden als eher beim Unvermögen der anderen Parteiverantwortlichen, die Bedürfnisse der Bürger rechtzeitig zu erkennen. Vornehmlich der Vordenker bei CDU, CSU und SPD.

Echte Probleme wurden nicht angepackt

Die Parteien der großen Koalition hat es im vergangenen Jahr schwer geputzt, das Gewurschtel im Kabinett und die chronische Abneigung gegen das Anpacken echter Probleme führten zu historisch niedrigen Umfragewerten. Es wird nachhaltige Umweltpolitik versprochen, aber die Schadstoffemissionen steigen. Bildung ist das wichtigste Thema, aber vielerorts verfallen die Schulen.

Die Menschen sollen auf das Auto verzichten, aber die Bahn kommt nicht pünktlich. Und dass das Zukunftsland flächendeckend ohne schnelles Internet auskommen muss, ist nicht nur bitter, sondern gefährlich für die wirtschaftliche Entwicklung.

Absturz der ehemals großen Parteien

Die Liste echter Versäumnisse ließe sich fortsetzen und sie ist ein Teil der Wahrheit für den Absturz der einst großen Parteien. Das Desaster der Union ist jedenfalls ohne Beispiel und fällt nur deshalb weniger auf, weil sich die SPD im Sturzflug befindet. Von Volksparteien kann man nicht mehr sprechen, denn dafür wäre ein Mindestmaß an Größe erforderlich und die lässt sich auch mit Wohlwollen nicht mehr zuschreiben. Ist das eigentlich schlimm?

Die Schwarzmaler ziehen mit der Zerfaserung unseres Parteiensystems eine Parallele zur Weimarer Republik und fürchten im schlimmsten Fall den Ruf nach einer autoritären Führungsfigur. Dabei vollzieht sich derzeit lediglich eine demokratische Normalität – der Wettbewerb von Meinungen und Ansichten.

2018 begannen große Veränderungen

Das Nahezu-Zwei-Parteiensystem der Nachkriegszeit, bestehend aus Union und SPD, war eine historische Besonderheit und Folge der Kriegskatastrophe. Niemand aber hat behauptet, dass das ein Naturgesetz ist.

Wenn die Parteidenker auf das Jahr 2018 zurückschauen, werden sie vielleicht das schlimmste politische Jahr fühlen, das sie je erlebt haben. Der Bedeutungsverlust ist beachtlich. Vermutlich aber war dieses Jahr 2018 ein Glücksfall für sie. Denn in nur neun Monaten wechselten sowohl SPD als auch CDU und CSU ihre Vorsitzenden und begannen, ein paar Dinge grundlegend zu ändern.

Und sie akzeptierten die Erkenntnis, dass sich viele Menschen tatsächlich deshalb der AfD zugewendet hatten, weil an ihren Interessen vorbeiregiert worden ist. Am augenfälligsten wird der Kurswechsel derzeit bei der CDU.

Viele Jahre fuhr die ehemalige CDU-Vorsitzende Angela Merkel den Kurs, die stärksten Themen der SPD selbst zu besetzen. Mit der Folge, dass den Sozialdemokraten zwar der Raum fehlte, um eigene Positionen wahrnehmbar zu machen – aber eben auch mit der Folge, dass der CDU das Profil schwand in der Abgrenzung nach links.

AKK will den Menschen zuhören

Und damit war die politische Heimat für viele Wähler futsch. Die neue Vorsitzende Kramp-Karrenbauer müht sich nun redlich, das zu ändern und die Partei in ihrer Zerrissenheit zu einen. Sie würde, sagte sie in einem Interview, bei einer erneuten unkontrollierbaren Flüchtlingswelle die Grenzen schließen. Für Merkel war das undenkbar.

Auch spitzt AKK die Ohren und versucht, herauszuhören, was Partei und Bevölkerung denken. Es begann mit der Zuhörtour und setzte sich mit den Werkstattgesprächen fort. Wenn das nicht als Marketing-Gag gemeint war, sondern ernst, dann liegt für die CDU darin eine Chance.

Im Wesen der Volksparteien von einst war angelegt, möglichst viele Meinungen einer sehr grob ähnlichen Zielgruppe aufzunehmen. Ohne diesen Ansatz wären 40 oder 50 Prozent zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen. Die damit verbundene Unschärfe in politischen Positionen war zwangsläufig. Doch in einer Welt, die sich zunehmend individualisiert, brechen Milieus und Gleichförmigkeit von Bevölkerungsgruppen auf. Dass dann Gerede ohne Aussage nicht mehr verfängt, liegt auf der Hand.

Wenn der Aufstieg der Populisten also dazu führen sollte, dass sich die Lenker in der großen Politik wieder mehr den wahren Bedürfnissen der Bürger zuwenden und vor allem Klartext reden, dann kann man der AfD sogar dankbar sein. Oder den Menschen, die sie gewählt haben.

