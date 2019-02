Am 1. Juli dürften die Entschädigungen für Bundestagsabgeordnete deutlich nach oben gehen. Über 10.000 Euro erwartet die Mandatsträger. Damit kommen die Volksvertreter in Berlin deutlich besser weg als ihre Kollegen im Landtag oder im Europäischen Parlament.

Ein Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg erhält derzeit monatlich 7 963 Euro. Für allgemeine Ausgaben wie das Wahlkreisbüro erhält der Abgeordnete eine monatliche Pauschale in Höhe von 2 208 Euro, Reisekosten werden auf Nachweis erstattet.

Ein Europaabgeordneter bekommt aktuell 8 757,70 Euro. Die Bezüge werden aus dem Haushalt des Parlaments bezahl, unterliegen allerdings einer EU-Steuer. Hinzu kommt ein Versicherungsbeitrag. Nach allen Abzügen bleibt den Abgeordneten damit ein monatliches Einkommen von 6 824,85 Euro. Die Mitgliedstaaten können auf die Dienstbezüge zudem innerstaatliche Steuern erheben. Auch hier orientiert man sich an einem Richtergehalt – Grundlage ist in diesem Fall ein Anteil von 38,5 Prozent der Bezüge eines Richters am Europäischen Gerichtshof.