Warum ist die Krise in Venezuela international gefährlich?

Der Machtkampf könnte zu einem Konflikt zwischen Russland und den USA führen. Venezuela sei ein strategischer Partner Russlands, heißt es in Moskau. Der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow sagte, Russland werde an der Seite Venezuelas stehen, um dessen Souveränität zu verteidigen. Russland hat Venezuela Milliardensummen geliehen und auch dem Militär Unterstützung zukommen lassen. Im vergangenen Dezember landeten zwei russische Bomber in Venezuela, die Atomwaffen transportieren können, was auf scharfe Kritik der US-Regierung stieß. China mahnte zur Zurückhaltung und warnte ebenfalls vor allem die USA vor einer Einmischung. Der türkische Präsident versicherte Maduro in einem Telefonat seine Unterstützung. Auch der Iran steht weiter hinter ihm.

Welche Rolle spielt das Erdöl?

Venezuela ist das ölreichste Land der Welt und war einst einer der blühendsten Orte Lateinamerikas. Es ist immer noch der viertgrößte Öllieferant der USA, doch der Export ging unter Nicolás Maduros Herrschaft beständig zurück. Nach außen hin geht es den USA um die Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela.

Wie könnte es weitergehen?

US-Präsident Trump warnte, dass „alle Optionen auf dem Tisch” seien, falls Maduro mit Gewalt gegen die Opposition reagieren würde. Wie ein militärisches Vorgehen der USA aussehen könnte, ist aber unklar. Und Trump ist eigentlich bemüht, Auslandseinsätze des US-Militärs zurückzufahren. US-Offizielle machten Berichten aus Washington zufolge klar, dass sich das Weiße Haus in der unmittelbaren Zukunft auf wirtschaftliche Maßnahmen fokussieren würde und nach Wegen suche, um venezolanische Einnahmen, etwa aus dem Ölgeschäft, Guidó und dem von der Opposition dominierten Parlament zukommen zu lassen. Nach den Wahlen 2018 hatten die USA neue Sanktionen gegen Venezuela verhängt, etwa gegen die Goldexporte des Landes, und Strafmaßnahmen gegen Maduros unmittelbares Umfeld verhängt.

Gibt es einen Ausweg?

Bisher kam es immerhin nicht zu einer breit angelegten Repression. Vorhergehende, monatelange Proteste gegen die Regierung im Jahr 2017 hatte Maduro von der Nationalgarde niederschlagen lassen, mindestens 120 Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Juan Guaidós mutiger Schritt ist gefährlich. Die Opposition mag internationale Anerkennung gewonnen haben, allerdings hat sie keine Kontrolle über staatliche Gremien oder die Sicherheitskräfte.