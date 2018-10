In Merkels Fußstapfen:

Würde Angela Merkel nach einer Wunschkandidatin für ihre Nachfolge an der Parteispitze und im Kanzleramt gefragt, so wäre die Antwort wohl klar: Annegret Kramp-Karrenbauer. Deshalb holte sie die 56-jährige frühere Ministerpräsidentin aus dem Saarland in die Parteizentrale und machte sie zur CDU-Generalsekretärin. Viele in der Partei geben ihr die besten Chancen, Merkel zu beerben. Ihre Kandidatur hat sie bereits offiziell bekannt gegeben.

AKK, wie in der CDU viele ihre Generalsekretärin nennen, steht für eine moderne CDU, so wie Merkel sie auf den Weg gebracht hat. Mit der Kanzlerin liegt sie inhaltlich in vielen Fragen auf einer Linie, auch wenn sie in der Flüchtlingspolitik eigene Akzente setzte. Doch Kramp-Karrenbauer will vor allem zuhören. Nachdem sie ihr Amt angetreten hatte, tourte sie quer durchs Bundesgebiet durch 40 Ortsverbände, um aus erster Hand zu erfahren, wie die Stimmung an der Basis aussieht. Den Auftakt machte sie in Konstanz, da vom dortigen Kreisverband die Anregung zur Zuhör-Tour gekommen war. Am Bodensee erlebte man eine nachdenkliche, eher stille Politikerin, die gelernt hat, sich auch einmal zurückzunehmen. Wenn sie wirklich zu Kanzlerformat auflaufen wollte, müsste sie also noch deutlich zulegen.

Dass Kramp-Karrenbauer Wahlkampf kann, zeigte sie allerdings 2017, als sie aus fast aussichtsloser Position die Landtagswahl an der Saar mit einem deutlichen Plus gewann. Kramp-Karrenbauer, Mutter von drei erwachsenen Kindern, fühlt sich der katholischen Soziallehre verpflichtet und hat den Arbeitnehmerflügel der Union hinter sich.

Prognose: Bleibt die CDU auf Merkel-Kurs als Partei der Mitte, läuft es auf Kramp-Karrenbauer hinaus.

Der Merkel-Kritiker:

Auf dem Schätzelemarkt in Tengen hat ihn Bürgermeister Marian Schreier mit den Worten eingeführt, Jens Spahn sei der einzige CDU-Spitzenpolitiker, der offene Kritik an Bundeskanzlerin Merkel „bislang unbeschadet überlebt“ habe. Die Beschreibung hätte treffender nicht sein können. Spahn will nach oben, der Parteivorsitz könnte sein Sprungbrett zur Kanzlerschaft sein.

Mit 21 erkämpfte er sich als jüngster direkt gewählter Abgeordneter einen Sitz im Bundestag – für den Wahlkreis Steinfurt-Borken in Nordrhein-Westfalen. Doch der aufstrebende 38-Jährige hat ein Imageproblem. In seiner vor wenigen Wochen erschienenen Biografie gesteht der Bundesminister selbst: „Bekannt bin ich jetzt, beliebt muss ich noch werden.“ Dabei hat er in der Partei mit seinen Reformplänen zur Organspende die konservative Riege gegen sich aufgebracht. Der Mann, der in homosexueller Ehe lebt, scheut sich auch nicht vor derben Sprüchen, was den Islam und die Migration angeht: „Sie müssten sich in einer islamischen Gesellschaft ja nur einen Bart wachsen lassen. Aber Homosexuelle wie ich werden vom Turm geworfen.“

Einer, der die von inneren Querelen zerrissene Partei wieder einen will, muss anders auftreten. Das ist Spahns Achillesferse: Er polarisiert zu sehr, wenn auch bewusst. Er will wachrütteln, die Partei wieder zur Basisarbeit bringen. Das tut er mit der Handwerker-Rhetorik des „Packen wir es an“-Ansatzes. Aber konkrete Konzepte müsste auch er liefern. Sich von Merkels bisherigem Kurs zu distanzieren, dürfte ihm nicht schwerfallen, hat er doch bislang offen ihre Linie in vielerlei Hinsicht kritisiert.

Prognose: Geringe Chancen. Spahn war zu sehr auf Krawall gebürstet. Er hat vor allem die jüngeren Parteimitglieder hinter sich.

Merkels Gegenspieler:

Konservativ, wirtschaftsnah, rhetorisch versiert, vor allem aber Merkel-Gegner: Friedrich Merz, 62, wäre das Kontrastprogramm zur Kanzlerin. | Bild: Thomas Koehler/photothek.net

Friedrich Merz ist inzwischen 62, vor allem in der konservativen Ecke der Union aber bis heute unvergessen. Jetzt bringt sich der langjährige Rivale von Angela Merkel als Nachfolger ins Spiel. Für den Mann aus dem Sauerland wäre es auch ein persönlicher Triumph. Denn zwischen beiden ist noch eine Rechnung offen: Als neue Parteivorsitzende verdrängte Merkel ihren ehrgeizigen Gegenspieler 2002 von der Spitze der Unionsfraktion. Merz zog sich aus dem Bundestag zurück und ist seither als Rechtsanwalt tätig.

Verwunden hat Merz das nie, wie er vor sieben Jahren bei der SÜDKURIER-Veranstaltung „VS-Forum“ in Villingen-Schwenningen unumwunden zugab. „Manchmal können zwei Menschen einfach nicht miteinander“, sagte er damals auf die Frage, warum er mit Angela Merkel denn nicht klar komme. „Das gibt es in der Familie, am Arbeitsplatz und auch in der Politik.“ Eine Rückkehr in die Politik schloss Merz damals nicht aus – „aber nur, wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gewährleistet ist.“

Jetzt räumt die Widersacherin das Feld, und Merz scheint versucht, seine Chance wahrzunehmen – zunächst als CDU-Chef, später wohl auch als Kanzlerkandidat. Der 62-Jährige hat einen ausgezeichneten Ruf als Finanzexperte und weiß deshalb den Wirtschaftsflügel der CDU hinter sich. Auch die CSU applaudiert: Merz gilt als Konservativer, er spricht von Werten und deutscher Leitkultur. Mit ihm rückt die Partei zweifellos ein Stück weit zurück nach rechts. Zugute kommen ihm seine exzellenten rhetorischen Fähigkeiten sowie sein Sprachwitz, den er 2004 beim Stockacher Narrengericht unter Beweis stellte.

Prognose: Realistische Chance. Weiß die Konservativen und den Wirtschaftsflügel hinter sich. Gegenprogramm zu Merkel.

