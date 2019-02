von SK

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erntet weitere Kritik für seine Aussage, Krebs könne in zehn bis 20 Jahren besiegt sein. „Das ist eine sehr allgemeine Hoffnung, die so einfach nicht funktioniert“, sagte der Leiter des Comprehensive Cancer Center der Berliner Charité, Ulrich Keilholz, den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag. Bereits in den 1960er-Jahren habe es diese Aussage in den USA gegeben und auch danach immer wieder mal. „Aber diese Aussagen waren eher politisch motiviert als wissenschaftlich fundiert“, sagte der Onkologe.

Fortschritte in der Krebstherapie

Spahn hatte der „Rheinischen Post“ vom Freitag gesagt: „Es gibt gute Chancen, dass wir in zehn bis 20 Jahren den Krebs besiegt haben.“ Der medizinische Fortschritt sei immens, die Forschung vielversprechend. „Es gibt Fortschritte bei der Krebserkennung, bei der Prävention.“

Auch der Direktor des Cancer Centers am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Carsten Bokemeyer, widersprach Spahn. Zwar werde es in den kommenden zehn Jahren enorme Fortschritte bei der Therapie geben, aber „Krebs ist auch eine Geißel der Menschheit, die in den Zellen angelegt ist“, sagte Bokemeyer. Bei der Behandlung von Krebs liege das Problem häufig in der Resistenz, fügte er hinzu. „Krebszellen entwickeln mit jeder neuen Therapie Mechanismen, um sich gegen den Angriff auf sie zu wehren.“ (AFP)