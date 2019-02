Simón Bolívar (1783 – 1830) gilt heute in vielen südamerikanischen Ländern als Nationalheld. Er führte gegen die Kolonialmacht Spanien mehrere Unabhängigkeitskriege und war somit maßgeblich an der Gründung von Bolivien und Großkolumbien beteiligt. Als ihm die Kontrolle über die befreiten Staaten entglitt, ernannte er sich am 27. August 1828 zum Diktator.

Unter anderem auf dem 100-Bolivares-Schein wurde Simón Bolívar verewigt. | Bild: Georg Ismar/dpa

Francisco Solano López (1827 – 1870) übernahm 1862 das Amt seines Vaters als Präsident von Paraguay. Nur wenige Monate später erklärte er Brasilien, später auch Argentinien und Uruguay den Krieg. Mit dieser Aufgabe war der Diktator jedoch überfordert: Die Hauptstadt von Paraguay fiel 1869, doch López dachte nicht an eine Kapitulation und kämpfte bis zum letzten Mann. Zu diesem Zeitpunkt soll die Bevölkerung Paraguays laut Historikern von etwas mehr als 500.000 auf rund 221.000 reduziert worden sein.

Porfirio Díaz (1830 – 1915) machte sich in Mexiko zunächst als Soldat einen Namen, bevor er 1877 Präsident des Landes wurde. Die darauf folgenden Jahre wurden entscheidend von ihm geprägt, weshalb diese Zeit an seinen Vornamen angelehnt als "Porfiriato" in die Geschichte Mexikos einging. Trotz Wirtschaftsaufschwung wuchs der Unmut der Bevölkerung, da Díaz die Demokratie oft brutal unterdrückte.

Rafael Leonidas Trujillo (1891 – 1961) war General in der dominikanischen Armee und bereits an einem Putsch beteiligt, bevor er selbst 1930 an die Macht kam. Er schaffte demokratische Strukturen im Land ab und festigte so seine Position. Oppositionelle wurden gnadenlos verfolgt. Die Herrschaft von Trujillo endete durch ein Attentat auf ihn: Er wurde in einem Hinterhalt erschossen.

Während seiner Herrschaft als Präsident der Dominikanischen Republik (1930-38 und 1942-52) wurden demokratische Strukturen abgeschafft und die Opposition verboten. | Bild: dpa

Juan Perón (1895 – 1974) gehörte ebenfalls zum Militär, bevor er 1946 Präsident von Argentinien wurde. Seine protektionistische Politik hatte eine hohen Inflation zur Folge. Außerdem führte Perón einen erbitterten Konflikt mit der katholischen Kirche. 1955 kam es zum Sturz, worauf er sich ins Exil nach Spanien zurückzog.

Der ehemalige Staatspräsident von Argentinien, Juan Perón (Archivfoto vom 2. Dezember 1964). | Bild: DPA

Alfredo Stroessner (1912 – 2006) war auch ein Offizier, der sich seinen Weg in die Politik bahnte. Der Sohn eines deutschen Auswanderers putschte sich 1954 ins Amt des Präsidenten von Paraguay. Stroessner galt als Antikommunist, der linke Bewegungen im Land unterdrückte und sogar Nazis wie dem KZ-Arzt Josef Mengele Unterschlupf bot. Etwa 400 Menschen verschwanden unter seiner Herrschaft spurlos, etwa zwei Millionen gingen ins Exil. Ein Militärputsch zwang Stroessner 1989 zur Flucht nach Brasilien.

Das undatierte Archivbild zeigt den ehemaligen Staatschef von Paraguay, Heeresgeneral Alfredo Stroessner. Stroessner hatte das südamerikanische Land von 1954 bis 1989 mit diktatorischen Mitteln regiert. | Bild: DPA

Fidel Castro (1926 oder 1927 – 2016) war Teil einer kubanischen Guerilla-Bewegung, die den amtierenden Diktator Fulgencio Batista 1959 vertrieb. Castro übernahm darauf das Amt des Ministerpräsidenten. Unter seiner Herrschaft wurden zahlreiche politische Gegner inhaftiert und hingerichtet. 2008 trat er aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurück.

21. August 1960: Fidel Castro (links), damals Ministerpräsident von Kuba, und der legendäre Guerilla-Führer Ernesto "Che" Guevara sehen auf einem Fliegerstützpunkt einer Bauern-Militärparade zu. | Bild: dpa

AnastasioSomoza Debayle (1925 – 1980) wurde 1967 zum Präsident von Nicaragua gewählt. Seine Macht im Land festigte er mit Familienmitgliedern in politischen Schlüsselpositionen. Nach einem Erdbeben 1972, das die Hauptstadt Managua verwüstete, bereicherte die Familie sich an Grundstücken und Hilfsgeldern. 1978 brach ein Bürgerkrieg im Land aus, den die Oppositionellen ein Jahr später gewannen. Debayle floh nach Florida und später nach Paraguay, wo er 1980 von Mitgliedern der argentinischen Revolutionären Volksarmee (ERP) ermordet wurde.

Augusto Pinochet (1915 – 2006) putschte sich 1973 als Oberbefehlshaber der Armee in Chile an die Spitze des Staates. Allein am Tag des Putsches wurden 2131 Menschen aus politischen Gründen verhaftet. Öffentliche Gebäude ließ er zu Konzentrationslagern umbauen, wo Oppositionelle gefoltert und exekutiert wurden. Unter Druck der USA verabschiedete die Regierung Pinochet 1980 eine Verfassung, die 1990 zu seiner Ablösung als Präsident führte.

Ein Archivfoto des Diktators von Chile, Augusto Pinochet, aus dem Jahr 1997. | Bild: Marco Mesina/dpa

Jorge Rafael Videla (1925 – 2013) kam bei einem Militärputsch in Argentinien 1976 in das Amt des Präsidenten. In den folgenden Jahren verschwanden bis zu 30.000 Oppositionelle spurlos. Videla selbst hielt diese Aktionen "im Kampf gegen den Terrorismus" für notwendig. 1981 trat er von seinen Ämtern zurück. Wegen der Verbrechen unter seiner Herrschaft stand Videla mehrfach vor Gericht und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.