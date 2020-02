Sehr geehrter Herr Spahn, eines muss man Ihnen lassen: Sie wissen, wie man sich in den Mittelpunkt stellt. In diesen Tagen, in denen das Coronavirus deutsche Bürger verunsichert, bemühen Sie sich um Aufklärung. Gleichzeitig haben Sie keine Scheu, ihren SPD-Kollegen Heiko Maas als Außenminister ins Abseits zu stellen, dessen Diplomaten die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus China organisiert haben.

Da kommt der Machtpolitiker in Ihnen durch und der Ehrgeiz, es ganz nach oben zu schaffen. So hielten Sie mit Ihrer Kritik an der Kanzlerin nie hinterm Berg. Als Angela Merkel Sie als Gesundheitsminister in ihr Kabinett berief, waren Sie wahrscheinlich selbst überrascht – ein einfaches Ministerium haben Sie nicht erwischt. Als Sie ein halbes Jahr später im Rennen um den Parteivorsitz unterlagen, schoben Sie das schnell beiseite.

Ständig ein anderes Projekt

Während andere Minister dadurch auffallen, dass man nicht weiß, was sie tun, stellen Sie fast jede Woche ein neues Projekt vor. Es sind wichtige dabei, die längst überfällig waren: Darunter ein Sofortprogramm gegen den Pflegenotstand in Kliniken und Altenheimen, das vorsieht, dass die Krankenkassen dort 13 000 neue Stellen finanzieren. Im Kosovo und in Mexiko werben Sie um neue Pflegekräfte, Ihre Mitarbeiter tun dasselbe auf den Philippinen, eine neue staatliche Agentur soll bei Anträgen für Visa und Arbeitserlaubnis helfen.

Im März tritt die Impfpflicht für Masern in Kraft. Kinder pflegebedürftiger Eltern werden auf Ihre Initiative hin finanziell entlastet. Sie stoßen die Parität von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei den Beiträgen der Krankenversicherung neu an. Sie verbieten die Konversionstherapie bei Homosexuellen. Mit einem neuen Gesetz wollen Sie Notfallambulanzen entlasten. Hut ab, Sie haben es geschafft, dass Gesundheit auf der politischen Agenda ganz nach oben rückt. Die von Ihnen eingerichteten Terminservicestellen sollen Patienten Besuche beim Facharzt vermitteln – eine Bilanz, ob sie das bringen, was sie versprechen, steht noch aus.

Bedeutet Hartz IV keine Armut?

Die Art, wie Sie teilweise öffentlich auftreten, schätze ich dagegen nicht. Ich war schockiert, als Sie den flotten Spruch taten, Hartz IV bedeute nicht Armut. Diese staatliche Grundsicherung garantiere jedem, was er zum Leben braucht, sagten Sie. Das zeigt leider, wie weit Sie als gut verdienender Politiker von diesen Menschen entfernt sind. Sie ruderten zurück, besuchten eine Hartz-IV-Empfängerin. Die unterschiedliche Behandlung von Kassen- und Privatpatienten tun Sie als „Komfortproblem“ ab, statt endlich diese Zweiklassenmedizin als Problem anzuerkennen.

Gegnern eines Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche halten Sie vor, im Zweifel das Leben von Tieren höher zu gewichten als ein ungeborenes Kind. Das zeugt von wenig Empathie.

Einfach weniger Vorschläge

Herr Spahn, verringern Sie die Schlagzahl Ihrer Vorschläge: Dann sparen Sie sich diese Kehrtwenden, wenn Sie zu Recht empörte Reaktionen ernten, wie, als Sie den Zugang von Patienten zu Psychotherapeuten neu regeln wollten. Oder, wenn Sie Angehörige vor den Kopf stoßen, indem Sie die Intensivpflege in die Klinik verlagern wollen. Damit werden Sie zum Kümmerer ohne Herz und vergeuden Zeit für wichtige Themen.