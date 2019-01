Tausende von Schülern beendeten die vergangene Woche mit einer ungewöhnlichen Aktion: Anstatt den Freitag kräftesparend ausklingen zu lassen, schwänzten sie den Unterricht und demonstrierten für den Klimaschutz. Weitere Ausstände sind angekündigt, befeuert von der schwedischen Schülerin Thunberg, die schon seit Wochen vor öffentlichen Einrichtungen steht, ein Schild hochhält und friert.

Schnell ist man als Erwachsener geneigt, diesen Einsatz als blauäugig abzutun. Als Schutzbefohlene sollten sie doch am Unterricht teilnehmen und sich nicht in Dinge einmischen, von denen sie nichts verstehen, oder?

Es wäre falsch, die Beteiligten zu unterschätzen. Sie mischen sich ein. Sie widerlegen manches Vorurteil über eine Smartphone-getriebene Jugend. Sie nehmen, wenn auch zunächst symbolisch, ihr Leben selbst in die Hand. Sie scheren aus und verlassen das Klassenzimmer, in dem die meisten auf das Wochenende warten – und nicht auf das Weltende. Noch ist es eine Minderheit, die die Straße mit dem Klassenzimmer tauscht. Aber es gibt sie, und nebenbei knacken sie noch ein Vorurteil, nämlich dass sich die "heutige Jugend" nicht für Politik interessiert. Sie nimmt sehr wohl am Geschehen teil. Besonders dann, wenn es um ihre Zukunft geht, die sie bei der Eltern-Generation in schlechten Händen sieht.

Dabei meinen es die Eltern gut mit ihren Kindern. Sie wollen das Beste. Vereinzelt hört man noch immer den Satz "Sie sollen es einmal besser haben als wir." Doch was bedeutet das? In den meisten Haushalten wird sozialer Aufstieg mit Wohlstand gleichgesetzt. Ein größeres Auto, schönere Wohnung, Fernreisen. Diese Wohltaten ziehen einen ökologischen Schatten hinter sich her: Wer fährt, fliegt und konsumiert, der verschmutzt auch.

Die jungen Aktivisten sehen diesen Zusammenhang. Wenn sie die einschlägigen Fächer wie Chemie, Biologie und Geografie nicht nur dösend, sondern im Wachzustand verfolgen, dann sind sie besser informiert als ihre Eltern. Sie dürfen zwar noch nicht wählen, aber sehr wohl denken. Und das tun sie, auch im Misstrauen auf die Generationen, die für sie bisher entscheiden, bauen und Schulden machen.

Hinter dem Aufstand der Jungen steht auch ein stummer Vorwurf an die Älteren, die unbekümmert durch die Gegend flitzen und düsen, die neue Waren bestellen und alte wegwerfen mit wachsendem Tempo. Die Frage lautet: Warum tut Ihr nichts? Der frische Protest vor der Schule hält Eltern und Lehrern den Spiegel vor. Aus jugendlicher Sicht lautet das Fazit, dass zu wenig getan wird, weil zu viele Sonderinteressen im Spiel sind.

Frieren für die Eisbären

Freilich darf man auch bei diesen Schülern auch nachhaken. Die meisten von ihnen wachsen unter der Glaskuppel des Konsums auf. Wenn sie es ernst meinen, sähe ihr Alltag anders aus, zum Beispiel so: Sie werden überflüssige Autofahrten ablehnen und gerne eine halbe Stunde auf den (verspäteten) Zug warten. Sie wollen den Schadstoffausstoß senken – und werden sich nicht mehr in den Ferienflieger setzen, sondern ihre Familie zu einem regionalen Ziel lotsen. Ferien auf dem Bauernhof statt Balearen. Sie nehmen die Ökologie sportlich und drängen auf die Senkung der Raumtemperatur in den Klassenräumen auf 18 Grad, wenn es dem Weltklima dient. Sie frieren für die Eisbären. Sie denken verschärft umweltbewusst, wenn es um die Abiturfahrt geht; diese muss nicht nach Paris führen, wenn es auf der Schwäbischen Alb genug leerstehende und naturnahe Unterkünfte gibt. Natürlich bestellen sie nichts mehr im Internet, weil damit nur Kurierfahrten angeschoben werden.

Wenn man die Teilnehmer dieser spannenden Aktion "Fridays for Future" ernst nimmt, dann darf man sie beim Wort nehmen. Die Aktion ist das eine, die Tat das andere. Dabei geht es um eine kaum zu überschätzende Herausforderung: Wie will ich leben, wie können wir überleben?