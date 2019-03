Die Kanzlerin findet Schüler toll, die sich fürs Klima einsetzen. Lobend äußert sich auch Ministerpräsident Kretschmann und selbst der Bundespräsident machte den streikenden Schülern schon seine Aufwartung. Doch wie glaubwürdig ist derlei Zuspruch, wenn gleichzeitig die zuständigen Kultusminister auf die Schulpflicht pochen? Schön, dass ihr streikt – die Rechnung folgt später!

Die stolzen Eltern befinden sich in einem ähnlichen Dilemma: Ihnen kann das unentschuldigte Fehlen und der versäumte Unterricht des Nachwuchses schon von Rechts wegen nicht egal sein. Viele freuen sich aber auch über das Engagement der oft als unpolitisch verunglimpften Jugend, würden das Kind am liebsten zum Demonstrieren ermuntern. Da hilft nur Prioritäten setzen. Wie sagte es doch eine Mutter gegenüber dieser Zeitung: "Was ist schon eine verpasste Schulstunde im Vergleich zur verpassten Zukunft?" Mit diesen Gedanken im Kopf lassen sich auch Strafarbeiten ganz gut verkraften.