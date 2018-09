Warum verlässt eine junge Frau ihre wohlbehütete Heimat in Deutschland, um im Nahen Osten ihr Leben für eine mörderische Ideologie wegzuwerfen? Der Fall der Konstanzer Gymnasiastin Sarah O., die mit 15 Jahren nach Syrien entschwand, fand bundesweit Beachtung, weil er genau diese Frage stellt. Ihr Ausflug in den Terrorstaat der IS-Milizen fand am Flughafen Düsseldorf ein überfälliges Ende.

Vieles deutet darauf hin, dass den Behörden diesmal ein dicker Fang ins Netz ging. Sarah O. ist nicht die erste Heimkehrerin aus dem untergegangenen Reich der Gotteskrieger. Sie ging aber nicht allein zum Heiraten und Kinderkriegen nach Syrien, sondern wirkte der Anklage zufolge mit der Waffe in der Hand am Terrorsystem mit. Das unterscheidet sie von anderen IS-Frauen und dafür wird sie sich trotz ihrer Jugend verantworten müssen. Im Prozess gibt es somit viele Fragen zu klären, von der persönlichen Schuld bis hin zu den Drahtziehern, die ein junges Mädchen auf einen solchen Irrweg locken.

