Standpunkte vor 5 Stunden

SÜDKURIER-Kolumnist Oswald Metzger: Die Akteure an den Finanzmärkten handeln wie im letzten Jahrzehnt. Sie haben nichts gelernt

Während die Weltkonjunktur in der Mehrheit der Länder synchron in den Abschwung gerät, feiert die Finanzwirtschaft neue Rekorde. Doch die Sorglosigkeit in der Finanzwirtschaft basiert auf Erfahrungswissen: Wenn es klemmt, dann kommt der Kreditgeber der letzten Instanz ins Spiel: der Steuerzahler.