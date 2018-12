von Christoph Donauer

Die SPD wird Katarina Barley und Udo Bullmann für die Wahl des Europaparlaments im kommenden Jahr ins Rennen schicken. Das haben die Sozialdemokraten auf ihrem Europaparteitag am Sonntag in Berlin beschlossen. Bundesjustizministerin Barley erhält im Willy-Brandt-Haus 192 von 194 gültigen Stimmen und steht damit auf Platz eins der Kandidatenliste mit 99 Prozent. Bullmann steht auf Platz zwei mit 188 von 193 Stimmen.

„Das ist ein starker Rückenhalt, der heute hier von unserer Europadelegiertenkonferenz für unsere beiden Kandidaten ausgeht“, sagt die Parteivorsitzende Andrea Nahles, die gemeinsam mit Frans Timmermans, dem Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten, vor die Kameras tritt.

Barley überzeugte die Genossen

Die Wahl des Europaparlaments sei eine Schicksalswahl, so Nahles: „Wir wollen gegen die nationalistischen Kräfte gemeinsam ein klares Stoppsignal setzen.“Der Parteitag findet in schwierigen Zeiten statt. In Umfragen liegt die SPD bei 13,5 Prozent, dem niedrigsten Wert in der Parteigeschichte. Fallen die Werte bei der Europawahl ähnlich aus, ziehen weniger als 20 Sozialdemokraten aus Deutschland ins europäische Parlament ein. Umso wichtiger seien die Spitzenkandidaten, betont Nahles: „Es ist wichtig, dass wir Repräsentanten haben, die für unsere Werte kämpfen“, sagte die Politikerin.

An der Spitze der Europaliste soll Bundesjustizministerin Katarina Barley diese Rolle übernehmen. „Ich freue mich wirklich und ehrlich, hier zu sein und hier zu stehen und für Europa zu kandidieren“, sagt Barley, die schon vor ihrer Rede mit minutenlangem Applaus bedacht wird. Sie sei zwar keine „Lautsprecherin und Wadenbeißerin“, „aber was ich nun wirklich bin, ist Europäerin vom Scheitel bis zur Sohle“.

Sozialdemokraten europaweit im Abwind

Ein wirtschaftliches Europa sei in Zeiten des erstarkenden Nationalismus nicht mehr genug, mahnt die 50-Jährige: „Wir dürfen da nicht stehenbleiben. Wir müssen Europa weiterentwickeln.“ Deshalb brauche es ein soziales Europa, mit europäischem Mindestlohn und Arbeitslosenversicherung. „Wir stehen an einem Scheideweg, alle in Europa müssen sich jetzt entscheiden.“ Udo Bullmann, die Nummer zwei nach Barley, kritisiert die „schleichende Orbanisierung“ in Europa. Hetze sei mittlerweile an der Tagesordnung. „Der Funke unserer Begeisterung muss überspringen zu den Menschen, die die Enttäuschung in sich tragen. Nicht alle, die enttäuscht sind, sind Antieuropäuer, nicht alle sind rechtsextrem“, sagt Bullmann. Für die Wahlen im Mai 2019 werde seine Partei „einen Wahlkampf machen, wie wir ihn noch nie gemacht haben“.