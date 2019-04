"Die Mauer fiel nicht, sie ist von Ostberlin aus eingedrückt worden," sagt der SPD-Mann Wolfgang Thierse. Bild: Uli Fricker | Bild: Fricker, Ulrich

Wolfgang Thierse zählt zu den wichtigsten SPD-Politikern der Ära Gerhard Schröder. Im Interview erinnert er an die Wende – und den Badener Friedrich Hecker.

Herr Thierse, wie viele Weckle haben Sie heute zum Frühstück gegessen?

Ich habe Stullen gegessen. Ich war bei den Benediktinern auf der Reichenau zum Frühstück, dort gab es keine Schrippen, sondern Stullen.

Der Streit um das richtige Wort für „Kleinstgebäck“ hat sie ja weit über die Politik hinaus bekannt gemacht. Wirkt das noch nach?

Nein, ich finde es sogar verrückt, dass Sie mich danach fragen. Es zeigt, dass zwei ironische Bemerkungen im Berliner Jargon offenbar mehr Gewicht haben als das, was ich politisch geleistet habe. Dabei war die Schrippen-Story nur von der Bild-Zeitung hochgezogen. Im Schwabenland sorgte das für eine Welle der Empörung, die mich nur erstaunt hat. Inzwischen habe ich tätige Reue geübt, habe einen Narrenorden in Empfang genommen. Aber die Weckle und Stullen kleben noch immer wie Pech und Schwefel an mir.

Dann lassen wir den Brotkorb und schauen ins Geschichtsbuch. Wo sehen Sie Ihre politischen Leistungen?

Ich habe das Meinige versucht, um die Wiedervereinigung gelingen zu lassen. Lange Jahre war ich der Sprecher der Ostdeutschen in der SPD und sicherlich einer der wenigen ostdeutschen Politiker, die man auf Bundesebene beachtet hat. Mit Intelligenz, mit Leidenschaft, gelegentlich auch mit Pathos. Konkret: Den Solidarpakt II habe ich mit gestaltet. Für uns Ostdeutsche war es schwierig, nach 1990 in der deutschen Politik Fuß zu fassen.

Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident, auf dem Stefansplatz in Konstanz. 1848 begann der Hecker-Zug auf diesem Platz – heute dient er dem Wochenmarkt. Bild: Uli Fricker | Bild: Fricker, Ulrich

Woran liegt das?

Die Westdeutschen waren schon viel länger im politischen Geschäft. Ich war der erste Ostdeutsche in einem hohen Verfassungsamt. Angela Merkel wurde später Kanzlerin – und wurde übrigens nie als Ostdeutsche wahrgenommen.

Warum das?

Sie hat ihre ostdeutsche Herkunft und Prägung immer versteckt. Sie musste das tun, um in der westdeutsch geprägten CDU sich zu etablieren.

Vor 30 Jahren fiel die Mauer. War das ein guter Tag?

Die Mauer fiel nicht, sie ist von Ostberlin aus eingedrückt worden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ein wunderbares Ereignis, mit dem wir noch Wochen zuvor nicht gerechnet hätten.

Ist die deutsche Einheit denn geglückt?

Vieles ist gelungen, kein Zweifel. Gehen Sie einmal durch Ost-Deutschland und schauen Sie, wie die Straßen und Plätze aussehen. Doch ist die Wirtschaftskraft im Osten noch immer deutlich niedriger als im Westen. Natürlich sind die mentalen Unterschiede noch immer groß. 40 Jahre getrennt, das ist viel.

Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Wurde nach 1990 die Chance verpasst, eine neue Verfassung zu schreiben?

Das höre ich immer wieder, durchaus auch im Ton der Anklage. Dann erwidere ich: Bitte erinnert euch! Wir standen 1990 unter großem Druck. Wir wollten uns ursprünglich zwei bis drei Jahre Zeit nehmen. Doch war der Druck vieler DDR-Bürger zu groß: „Kommt die D-Mark, bleiben wir / kommt sie nicht, dann gehen wir,“ hieß es. Zweitens: Keiner wusste, wie lange Gorbatschows Zustimmung zur deutschen Einheit Bestand haben würde. Ein Jahr später schon war der Putsch gegen Gorbatschow. Das zeigt doch, wie wichtig unsere Eile war.

Der 3. Oktober wurde damals zum Feiertag erklärt. Die wenigsten können etwas damit anfangen.

Das Datum ist ungünstig. Er steht für den Beitritt. Ein administrativer Akt, mehr nicht. Der 9. Oktober 1989 wäre doch besser gewesen, an diesem Tag fand die entscheidende Montagsdemonstration in Leipzig statt. Die SED hatte alles vorbereitet für einen massiven Einsatz gegen ihre Bürger. Der Einsatzbefehl blieb aus. Es fiel kein Schuss an diesem 9. Oktober. Das ist das Wunder von Leipzig.

Wie war das damals für Sie – mit 46 Jahren gehen Sie von einem Tag auf den anderen in die Bonner Politik?

Ungewohnt war es. Am meisten überraschten mich die vielen Sitzungen der Parteigremien. Eine Sitzung jagt die andere. In vielen Gremien wird dasselbe gesagt wie vorher. Das kam mir erst quälend vor. Dann wurde mit klar: Demokratie heißt dasselbe immer wieder sagen und erwägen und diskutieren und erst ganz am Schluss entscheiden.

Wie haben Sie Willy Brandt erlebt?

Das kann ich Ihnen sagen. Im Juni 1990 wurde ich überraschend zum Vorsitzenden der Ost-SPD gewählt. Nach der Wahl nahm ich neben Willy Brandt Platz. Er saß da mit verschränkten Armen und sagte zu mir nur zwei Sätze: „Ein gutes Ergebnis, Wolfgang, das hilft.“ Das habe ich nie vergessen.

Willy Brandt steht für große Zeiten. Aktuell geht die SPD durchs Tal der Tränen.

Das liegt auch an der zersplitterten Parteienlandschaft. Das schadet der SPD.

Dann müssten alle Parteien verlieren. Tun sie aber nicht. Die Grünen steigen.

Ganz einfach: Die Umwelt ist im Bewusstsein vieler Bürger ganz oben angekommen. Im Übrigen sehen viele Bürger die Widersprüche der Grünen nicht mehr. In Baden-Württemberg regieren die Grünen mit einem Auto-Ministerpräsidenten, und keinen stört das.

Die Grünen leisten sich einen Parteichef, der viele begeistert. Wie ist das bei Andreas Nahles ?

Natürlich ist Robert Habeck ein großer Charmeur. Aber das kann nicht alles sein. Wenn er heute mit Enteignungen sympathisiert, muss ich sagen: Als zuständiger Minister hat er anders gehandelt.

Sie waren Bundestagspräsident, eines der höchsten Ämter im Land. Wann wird Ihre Partei diese Position erneut besetzen?

Ich bin kein Prophet. Ich denke, dass Andrea Nahles vertritt das richtige Rezept, die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit schärfer zu profilieren.

In Konstanz wurden Sie mit dem Hecker-Hut geehrt. Was verbinden Sie mit diesem knorrigen Badener?

Die Erinnerung an einen großen Demokraten und an eine gute demokratische Tradition. Auch Deutschland hat eine Demokratie-Geschichte. Ganz positiv und ganz fröhlich. Das wäre ein positiver Strang unserer Geschichte, die ja nicht nur aus dem Dritten Reich besteht. Friedrich Hecker gibt dem ein Gesicht, eines der Gesichter der Generation der 1848er.

Demokratie ist nicht selbstverständlich. Ist sie gefährdet?

Nein. Doch sehen wir, dass ringsum die autoritäre Kräfte stärker werden und Zulauf verzeichnen. Polen, Ungarn, Holland, Belgien, Italien. Unsere rechtsstaatliche Demokratie ist eine Erfolgsgeschichte. Aber sie ist kein Selbstläufer, dessen muss man sich klar sein.