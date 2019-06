Herr Eppler, mal wieder verlängert die SPD ihre lange Liste der gescheiterten Vorsitzenden. Geht Andrea Nahles zu Recht?

Ich glaube, dass Andrea Nahles für die Partei nach wie vor wichtig ist und hoffe, dass wir eine Lösung finden können, die auch sie in die Parteiführung einbindet.

SPD-Politiker Erhard Eppler | Bild: Marijan Murat

Warum ist Andrea Nahles wichtig?

Weil sie eine begabte, engagierte Politikerin ist.

Offenbar standen große Teile der Fraktion nicht mehr hinter Andrea Nahles. Was hat sie falsch gemacht – oder hat sie keine Fehler gemacht?

Jeder macht irgendetwas falsch, aber ich glaube, noch viel falscher wäre es, ganz auf sie zu verzichten. Ich habe sie noch nicht abgeschrieben. Ich finde, die Art, wie die Fraktion mit Nahles umgegangen ist, ist nicht gerade vorbildlich.

Wie sieht es mit der großen Koalition aus? Haben Sie die abgeschrieben?

Die große Koalition müssen wir wohl zu Ende machen – bis zum Ende der Legislaturperiode.

Eine ganze Reihe an Namen werden genannt als potenzielle Nachfolger. Stephan Weil oder Malu Dreyer, Manuela Schwesig oder doch noch mal Martin Schulz – was meinen Sie?

Ich bin nicht dafür, dass Nahles durch Martin Schulz ersetzt wird. Das hielte ich für keinen Fortschritt.

Januar 2018: Andrea Nahles, SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, und der damalige SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz sitzen beim SPD-Sonderparteitag zusammen. Startet Schulz einen erneuten Versuch? | Bild: Oliver Berg

Eher ein Rückschritt, oder? Er war ja schon einmal am Ruder.

Ich will‘s mal so sagen: kein Fortschritt. Die Fraktion muss sich neu formieren. Und ich wäre dankbar, wenn die Neuformation anknüpfen würde an die alte. Dass also Andrea Nahles weiter im Team bleibt – auch wenn das schwierig wird.

Gemeinsam mit Hans-Jochen Vogel haben Sie vor nicht mal einem Jahr Ihrer SPD eine Empfehlung zur Erneuerung gegeben. Ins Zentrum rücken wollten Sie auch den Naturschutz. Zumindest in diesem Punkt hat man nicht auf Sie gehört, oder?

Ich gehöre ja zu den frühen Ökologen in der SPD. Jetzt im 93. Lebensjahr kann ich auf die Positionen der Partei wenig Einfluss nehmen. Ich muss eben sehen, was passiert.

Wenn Sie noch im Parlament wären, hätten Sie dafür gesorgt, dass die SPD das Thema Klimawandel nicht so verschläft, oder?

Ja, aber sicherlich. Das ist für mich schon lange ein wichtiges Thema. Vor zehn, 20 Jahren war die SPD der Union in Sachen Ökologie noch weit voraus. Da müssen wir wieder dazulernen.

Was halten Sie von der Fridays-for-Future-Bewegung?

Das ist eine ganz erstaunliche Sache. Das zeigt eben, dass es jetzt ernst wird, und dass das die Jungen spüren. Das wirkt auch auf die Erwachsenen, die werden aufgeweckt.

Ein Fortbestand der SPD als Volkspartei ist nicht mehr selbstverständlich. Hat sich das Modell Mitte-links gegen Mitte-rechts einfach überholt?

Das weiß ich nicht. Ich könnte auch nicht sagen, wo man die Ökologie unterbringt: links oder rechts? Die ist ja von Hause aus weder das eine noch das andere. Aber ich habe den Eindruck, dass unsere gesamte Gesellschaft ökologischen Nachhilfeunterricht braucht. Wir haben uns zu sehr verbissen in das Wirtschaftswachstum und in die ökonomischen und sozialen Probleme, die zwar auch wichtig sind – aber eben nicht allein.