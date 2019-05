Die Wellen schlagen nach dem Russland-Bericht von Sonderermittler Robert Mueller weiter hoch in Washington. Nachdem Präsident Donald Trump am Mittwoch die Herausgabe des vollständigen Reports mit seinem Einspruch und unter Verweis auf vertrauliche Informationen und Unterlagen in dem Bericht verweigert hat, reden Demokraten von einer „historischen Behinderung“ und Verfassungskrise – was das Weiße Haus belächelt.

Parlaments-Mehrheitssprecherin Nancy Pelosi lässt sogar die Vermutung durchblicken, dass Trump bewusst ein Amtsenthebungsverfahren provozieren wolle – denn dies würde die Basis des Präsidenten für die nächsten Wahlen enorm mobilisieren. Ins Kreuzfeuer der Demokraten ist zudem Justizminister William Barr geraten, dem die Opposition vorwirft, unangemessene und für Trump zu günstige Schlussfolgerungen über den nahezu komplett veröffentlichten Bericht gezogen zu haben. Zudem nimmt man Barr übel, nicht zu einer Kongressanhörung erschienen zu sein. Der Kopf beginnt angesichts dieser heftigen Streitereien zu schwirren, Wie ernst zu nehmen sind diese?

Sonderermittler drückte sich um ein klares Ja oder Nein

Das meiste dieses Lärms muss unter die Kategorie „Wahlkampf 2020“ eingeordnet werden. Und die Demokraten verschweigen geflissentlich wichtige Fakten. So hat sich Sonderermittler Mueller in der Frage, ob Trump strafwürdig die Ermittler behindert hat, bewusst um ein klares „Ja“ oder „Nein“ gedrückt. Justizminister Barr als oberstem Vorgesetzten Muellers stand es deshalb offen, den Bericht zu bewerten. Dass dieser dies positiv für seinen Chef getan hat, kann nicht überraschen in einem politisch extrem aufgeheizten Klima. Und: Mueller war die Gelegenheit gegeben worden, die Zusammenfassung des Berichts, den Barr anfänglich veröffentlicht hatte, zuvor gegenzulesen.

Makelloser Ruf beschädigt

Der Sonderermittler lehnte dies ab. Nur um sich wenig später in einem Brief – den Mitarbeiter Muellers dann an die Medien lancierten – über eben jene Zusammenfassung Barrs zu beschweren. Das ist in hohem Maße unseriös, politisch motiviert und hat dazu beigetragen, dass der bisher makellose Ruf Muellers erstmals in diesem Drama beschädigt worden ist.

Auch wird gerne von den Kritikern Barrs und Trumps im liberalen Lager vergessen, dass ein Vorwurf der Justizbehinderung rechtlich ja nur Sinn macht, wenn mit den angeblichen Obstruktionen des Präsidenten ein Verbrechen verdeckt oder dessen Aufklärung unmöglich gemacht werden soll. Donald Trump hat aber ein solches, und in diesem Kapitel war Sonderermittler Mueller eindeutig, nicht begangen. Denn weder ihm noch seinem Team war trotz vieler Russland-Kontakte letztlich ein konspiratives Verhalten mit Moskau nachzuweisen, das direkt seine Gegnerin Hillary Clinton benachteiligt hätte. Für diesen Vorwurf fehlen trotz jeder Menge Verdächtigungen die klaren Indizien. Und es gibt angesichts der extrem aufwändigen, fast zweijährigen Mueller-Untersuchung keine Hinweise darauf, dass Trump diese erfolgreich verdecken konnte.

Auch Justizminister der Demokraten dienten ihrem Präsidenten

Zudem gehört der nun so gescholtene Justizminister William Barr dem Kabinett Trumps an – und dass er dessen Interessen im Auge hat, ist nachvollziehbar. Auch Justizminister der Demokraten haben immer wieder politisch ihren Präsidenten gedient – wie beispielsweise Loretta Lynch, die sich im Sommer 2016 heimlich mit Bill Clinton auf einem Flugfeld traf, nur um wenig später – vermutlich auch auf Drängen von Barack Obama – die Ermittlungen gegen die aussichtsreiche Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in der brisanten E-Mail-Affäre beerdigen zu lassen. Der Vorgänger von Lynch, Eric Holder, hat ebenfalls weniger die Interessen des amerikanischen Volkes als die seines Herrn vertreten – und bei mehreren brisanten Themen Obama den Rücken freigehalten.

Die Opposition hatte einen durch und durch für Trump negativen Mueller-Bericht gehofft. Sie wurde unterm Strich enttäuscht und kann sich nun nicht damit abfinden.