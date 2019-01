Robert Habeck lässt sein, was ihm erst ein Bedürfnis war und dann zur Sucht wurde: Das Mitmischen bei Twitter und Facebook. Nach zwei verkorksten Botschaften in diesen Netzwerken legt der populäre Grüne seinen Kanal still. Wie lange er den Entzug packt, steht auf einem anderen Blatt. Tatsache ist, dass er nun eine Gemeinsamkeit weniger mit Donald Trump hat: das Daddeln auf kleinen Tasten.

Politik „Bye bye, Twitter und Facebook“: Darum verlässt Grünen-Chef Habeck die sozialen Netzwerke Das könnte Sie auch interessieren

Natürlich sollen auch Politiker ihre Freude an der smarten digitalen Welt haben. Doch räumt Grünen-Chef Habeck in seiner Selbstkritik ein, dass sich sein Zwitschern und Zappeln längst verselbständigt hat. Das Gerät war nicht mehr Werkzeug, sondern Taktgeber. Ein ausgelagertes Über-Ich. Keine Minute ohne Draufschauen und hektisches Zurückhampeln. Damit wird Arbeit simuliert, aber nicht erledigt. Die Aufgaben bleiben liegen. Es wird immer mehr deutlich, dass das Befüllen und Beobachten der "sozialen" Netzwerke Zeit kostet. Viel Zeit, die dann anderswo fehlt, zum Beispiel im echten Leben.