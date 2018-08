Berlin – Wer mit dem Hausboot über die Müritz in der Mecklenburgischen Seenplatte schippert, genießt echte Entschleunigung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat auf dem ruhigen See, dem größten, der vollständig innerhalb Deutschlands liegt, seinen Urlaub verbracht und dabei offenbar viel Zeit gehabt, über die ganz großen Fragen nachzudenken. Über die Zukunft der Rente etwa. Nach seiner Rückkehr in die hektische Hauptstadt Berlin verkündetet der SPD-Hoffnungsträger in einem Interview, das Rentenniveau bis ins Jahr 2040 festschreiben zu wollen. Die Forderung sorgt in der Großen Koalition einmal mehr für Aufruhr und lässt die Opposition vor Wut schäumen.

FDP-Chef Christian Lindner etwa wirft der gesamten Bundesregierung angesichts des umstrittenen Vorstoßes des SPD-Mannes eine unseriöse Rentenpolitik vor. „Bundesfinanzminister Scholz’ Rentenvorschläge sind abenteuerlich, denn mit keinem Wort sagt er, wie diese zusätzlichen Milliarden bezahlt werden sollen“, sagte Lindner unserer Zeitung. „Seriöse Politik sieht anders aus“, kritisierte der FDP-Parteivorsitzende und mahnte stattdessen ein realistisches Rentenkonzept an. Die Große Koalition müsse endlich „einen konkreten Plan liefern, wie die Rente zukunftssicher gemacht werden kann“, betonte Lindner. „Dazu gehört beispielsweise ein Konzept für den flexiblen Renteneintritt, wie es uns die Skandinavier vormachen“, forderte der FDP-Chef. „Außerdem müssen wir die kapitalgedeckte Vorsorge stärken. Der neue Streit um die Rente kommt für viele überraschend. In der Großen Koalition schien das heikle Thema schon vor Wochen abgearbeitet zu sein, als Scholz’ Parteifreund, Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, sein Rentenpaket präsentierte. Das sieht vor, dass der Beitragssatz, derzeit 18,6 Prozent, bis 2025 nicht über 20 Prozent steigen, das Rentenniveau im gleichen Zeitraum nicht unter 48 Prozent des Durchschnittsentgelts sinken darf. Scholz will das Rentenniveau nun sogar bis 2040 garantieren – und wenn die Union da nicht mitmache, werde die SPD damit in den Wahlkampf ziehen.

Die Union reagiert verschnupft. Karl-Josef Laumann (CDU), der Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft und Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen, sagte unserer Zeitung: „Das Thema Zukunft der Rente muss seriös angegangen werden. Deswegen ist es richtig, dass wir eine Rentenkommission eingesetzt haben. Neben Vertretern der Politik gehören ihr auch die Tarifpartner und Wissenschaftler an.“ Die Rentenkommission, so Laumann weiter, werde auch prüfen müssen, „wie wir einen Ausgleich zwischen der jungen und der älteren Generation schaffen“. Erst wenn die Kommission im Frühjahr 2020 ihren Bericht vorlege „können wir diskutieren, wie wir mit den Ergebnissen politisch umgehen“. Zuvor hatte ein Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betont, der Arbeit der Rentenkommission dürfe nicht vorgegriffen werden. Stabile Renten seien erklärtes Ziel der Bundesregierung. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisierte die Drohung von Scholz, die Rente zum Wahlkampfthema zu machen, sei „keine angemessene Herangehensweise“.

Rückendeckung erhält Scholz erwartungsgemäß aus den eigenen Reihen. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner sagte unserer Zeitung: „Auch kommende Generationen haben einen Anspruch auf eine sichere Rente. Die SPD ist die einzige Partei, die ein seriöses Rentenkonzept über 2025 hinaus anbietet, das den Erwartungen der Menschen gerecht wird.“ Stegner verteidigte die Aussage von Scholz, stabile Renten würden einen „deutschen Trump“ verhindern: „Wenn wir den Menschen keine gerechte und gute Zukunftsperspektive anbieten, treiben wir sie in die Arme von Populisten und Demagogen.“

Was Olaf Scholz fordert Finanzminister Olaf Scholz hatte sich am Wochenende in einem Interview dafür ausgesprochen, das Rentenniveau von derzeit etwa 48 Prozent bis 2040 festzuschreiben. Andernfalls drohte er mit einem Rentenwahlkampf.

Bislang ist eine Sicherung des Rentenniveaus nur bis 2025 vorgesehen, für die Zeit danach soll die Rentenkommission Vorschläge ausarbeiten.

Die Belastung für die Rentenkasse wird stark ansteigen, wenn in den 20er Jahren geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen und zugleich "die Lebenserwartung ansteigt", gab der Sprecher der Bundesregierung Steffen Seibert zu bedenken. (dpa)

