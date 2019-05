von Mariele Schulze Berndt

Österreich fängt neu an – wieder einmal. Nach knapp eineinhalb Jahren musste Sebastian Kurz das Scheitern seines rechtskonservativen Experimentes eingestehen und Neuwahlen ausrufen. Er hat sich in seinem Koalitionspartner getäuscht und unterschätzt, wie verantwortungslos und machtversessen sein Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache handeln würde.

FPÖ war bereit, sich korrumpieren zu lassen

Das Video aus dem Juli 2017 dokumentiert die Bereitschaft der FPÖ, sich korrumpieren zu lassen und ihre künftige Regierungsmacht zu missbrauchen. Diese politische Unkultur beschränkt sich nicht auf Heinz Christian Strache und seinen Vertrauten Johann Gudenus. Sie ist seit langem ein Kennzeichen für freiheitliche Politiker. Deshalb sind weitere Skandale zu erwarten. Darüber kann auch der nach außen um Integrität bemühte neue Vorsitzende Norbert Hofer nicht hinwegtäuschen.

Österreichs Bundeskanzler Kurz hat nicht nur seinen Koalitionspartner unterschätzt, sondern sich selbst überschätzt. Er vermochte es nicht, die rechtspopulistische und auf diese Regierung blendend vorbereitete FPÖ zu kontrollieren. Er hat die deutschnationalen Freiheitlichen in Österreich sogar wieder salonfähig gemacht.

Kurz kann nur ‚rote Linien‘ ziehen

Anders als Angela Merkel hat Kurz keine verfassungsrechtlich garantierte Richtlinienkompetenz im Kabinett. Seine einzige Sanktionsmöglichkeit besteht darin, „rote Linien“ zu ziehen. Doch in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die FPÖ nicht gewillt war, sich an rote Linien zu halten. Im Gegenteil. Kurz machte der FPÖ immer wieder Zugeständnisse, die sie als ihre politische Erfolge feiert. Er vermochte es nicht, die Regierungsunfähigkeit der „Freiheitlichen“ zu demaskieren, so wie es Kanzler Schüssel 2002 gelang.

Das wurde auch der ÖVP-Basis zu viel. Nach Liederbuchaffäre, dem Geicht, in dem Migranten mit Ratten gleichgesetzt wurden, Nähe zu den Identitären und zahllosen „Einzelfälle“ genannten Grenzüberschreitungen, zwang das Video Kurz zur Notbremsung. Doch trotz guter Umfragewerte sind auch für Kurz Neuwahlen nicht ohne Risiko. Zunächst steht er angesichts des Misstrauensantrages der „Liste Jetzt“ vor politisch turbulenten Tagen.

Doch noch gravierender ist die Tatsache, dass er einen neuen Koalitionspartner braucht, wenn er dauerhaft auf die FPÖ verzichtet.

Welche Koalitionen kommen in Frage?

Inhaltlich kommen dafür am ehesten die Neos in Frage. Mit ihnen hat die ÖVP in der Finanz- und Wirtschaftspolitik deutliche Überschneidungen. Ihre Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger kommt ursprünglich aus der Volkspartei. Sie fordert höhere Standards an politischer Transparenz und Ehrlichkeit ein, auch im Hinblick auf die Parteienfinanzierung. Hier liegt einer mehrerer Konfliktpunkte. Allerdings stellt sich die Frage, welches Potential an Wählern die Neos einbringen können. Zweistellig dürfte ihr Ergebnis kaum werden.

Kurz muss sich deshalb doch damit anfreunden, eine Regierung mit der SPÖ zu bilden. Dies widerspricht dem Selbstverständnis der ÖVP zutiefst. Sie ist angetreten, die Republik zu verändern. Sie will das System der Sozialpartnerschaft von Arbeiter- und Wirtschaftskammer als Teil der Gesetzgebung aufbrechen. Die in Österreich jahrzehntelang vorherrschende Konsensdemokratie aus Schwarz und Rot wurde durch das türkise Bündnis beendet. Von diesem Gedanken muss sich Kurz jetzt vielleicht verabschieden. Es bleibt zu hoffen, dass er sich nicht erneut mit den Rechtspopulisten einlässt.

Politiker und Wähler machen in diesen Tagen eine sehr beunruhigende Erfahrung: Ein mit versteckter Kamera aufgenommenes Video kann eine Regierung sprengen. Das geringe Vertrauen in Politiker und politische Abläufe ist weiter gesunken. Doch die Veröffentlichung der Gesprächsausschnitte war richtig. Wie sonst hätten Österreichs Wähler jemaIs erfahren können, dass es zu den politischen Vorstellungen von Heinz-Christian Strache passt, österreichische Interessen an ausländische Geschäftsleute zu verkaufen.