Bingen vor 8 Stunden

Rechtsradikale Szene in Sigmaringen? Viele Indizien deuten darauf hin, dass sich Neonazis im Landkreis aufhalten

Die Polizei durchsucht das Haus eines Mannes in Bingen im Landkreis Sigmaringen. Er steht im Verdacht Ende Juli Drohschreiben verschickt zu haben. Die Generalstaatsanwaltschaft vermutet, dass er zu der verbotenen rechtsextremen Organisation „Blood & Honour“ gehört. Der Bürgermeister glaubt nicht an eine rechtsradikale Szene in seinem Ort.