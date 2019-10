Wie groß schätzen die Behörden die Gefahr rechtsextremistischer Gewalttaten?

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betrachtet den Rechtsextremismus neben dem islamistischen Terrorismus mittlerweile als „die größte Bedrohung in unserem Land“. Der Verfassungsschutz sieht eine hohe Gewaltbereitschaft bei den Rechtsextremisten insbesondere wegen der besonders im Osten aufgeheizten Diskussion über Flüchtlinge.

Es bestehe „die Gefahr, dass sich gewaltorientierte Rechtsextremisten durch die emotionalisierte Debatte radikalisieren und Gewalttaten begehen“, analysiert der Inlandsgeheimdienst in seinem aktuellen Jahresbericht. Dies könne „bis zur Bildung terroristischer Gruppierungen führen“.

Wie steht es um die Gewaltbereitschaft der Szene?

Während es bei den rechtsextremistischen Straftaten insgesamt 2018 einen Rückgang um 0,3 Prozent auf 19.409 Delikte gab, wurde bei den rechten Gewalttaten ein Anstieg verzeichnet – und zwar um 3,2 Prozent auf 1088 Delikte.

Welche Rolle spielt der Antisemitismus?

Der Bundesverfassungsschutz betrachtet den Antisemitismus als „konstantes Agitationsfeld und ideologisches Identifikationsmerkmal von Rechtsextremisten„. Bei den rechtsextremistischen Straftaten mit einem antisemitischen Motiv verzeichnen die Behörden einen Anstieg. Größtenteils handelt es sich dabei um Volksverhetzungen und Propagandadelikte. Ein besonderer Zuwachs ist bei antisemitischen Gewalttaten zu verzeichnen. Ihre Zahl stieg von 28 in 2017 auf 48 im vergangenen Jahr.

Über wieviele Anhänger verfügt die rechtsextreme Szene?

Nach Erkenntnissen der Bundesbehörden gibt es in der Bundesrepublik derzeit so viele Rechtsextremisten wie nie zuvor: Die Zahl stieg laut Verfassungsschutzbericht im vergangenen Jahr auf 24.100 – 100 mehr als im Jahr davor. Gut die Hälfte davon – 12.700 – wird als gewaltbereit eingestuft.

Wie ist die gewaltbereite rechtsextreme Szene organisiert?

Viele gewaltbereite Anhänger der Szene schließen sich vor allem im Osten zu Gruppierungen zusammen, die von den Behörden als terroristische Vereinigung eingestuft werden. Dazu gehörte nicht nur der „Nationalsozialistische Untergrund„ (NSU), der für zehn Morde verantwortlich gemacht wird. In dem 2018 beendeten Prozess erhielt die Hauptangeklagte Beate Zschäpe lebenslange Haft.

Wegen der Gründung der „Revolution Chemnitz„ stehen seit Ende September acht Männer vor Gericht. Sie planten nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft „bewaffnete und damit auch todbringende Anschläge“ und wollten eine „Systemwende“. Im März 2018 waren acht Mitglieder der „Gruppe Freital„ vom Oberlandesgericht Dresden wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, versuchten Mordes und einer Sprengstoffexplosion verurteilt worden.

Doch nicht immer agieren die gewaltbereiten Anhänger in Gruppen. So bezeichnete sich der dringend Tatverdächtige im Fall Lübcke, Stephan E., als Einzeltäter. Auch im Fall Halle ist von einer Einzeltäterschaft die Rede. In beiden Fällen warnen Kritiker aber davor, sich allzu schnell mit der Verantwortung von nur einem Täter abzufinden. So wird etwa im Fall Lübcke der Frage nachgegangen, ob Stephan E. möglicherweise in Verbindung mit dem NSU stand.

Wie reagieren die staatlichen Behörden auf die Entwicklung?

Der Bundesverfassungsschutz schenkt dem Rechtsextremismus in jüngster Zeit mehr Aufmerksamkeit. Seehofer hat inzwischen angekündigt, beim Inlandsgeheimdienst und dem Bundeskriminalamt sollten zusätzliche Einheiten eingerichtet werden, die sich speziell auf diesen Komplex konzentrieren. Dafür sollen hunderte neue Planstellen geschaffen werden.

