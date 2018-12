Schockierend. Ausgerechnet jene Beamten, die Bürger im Fall von Gewaltandrohung schützen sollen, werden selbst zu Tätern und geraten auf neonazistische Abwege. Die Garanten des Rechtsstaats werden zu seinen Widersachern. Die ein klares Feindbild hatten: Eine Anwältin muslimischen Hintergrunds, die nicht nur Angehörige von NSU-Terroropfern verteidigte, sondern auch einen mutmaßlichen Bin-Laden-Leibwächter.

Die Frankfurter Beamten vom Dienst zu suspendieren, ist das eine. Das andere ist die Erforschung der Ursachen einer rechten Gesinnung in Polizeikreisen. Ähnliche Vorfälle in Sachsen haben das Problem bereits offengelegt. Jetzt wird klar: Man hat es nicht mit einem reinen Ost-Phänomen zu tun, sondern es kann auch in einer multikulturell geprägten Stadt wie Frankfurt auftreten. Gefragt ist nun der Arbeitgeber, das hessische Innenministerium, CDU-geführt. Da die Grünen mitregieren, wächst der Handlungsdruck. Das zumindest macht Hoffnung.