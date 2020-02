„Das war ein furchtbarer Abend, der wird uns sicherlich noch lange, lange beschäftigen und in trauriger Erinnerung bleiben.“

(Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) in einer Sondersendung von „Bild live“.)

„Ich stehe an der Seite aller Menschen, die durch rassistischen Hass bedroht werden. Sie sind nicht allein. Ich bin überzeugt: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland verurteilt diese Tat und jede Form von Rassismus, Hass und Gewalt.“

(Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in einer Mitteilung)

„Die Gedanken sind heute morgen bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde. Tiefe Anteilnahme gilt den betroffenen Familien, die um ihre Toten trauern. Mit den Verletzten hoffen wir, dass sie bald wieder gesund werden.“

(Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag auf Twitter.)

„Das ist ein Anschlag auf unsere freie und friedliche Gesellschaft.“

(Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Wiesbadener Landtag)

„Die offenbar rechtsextrem motivierten Morde in Hanau sind erschütternd. Wir trauern um die Opfer und denken mit tiefem Mitgefühl an die Verletzten und Angehörigen. Auf Hass und Hetze gegen Minderheiten folgt die Ermordung von Menschen. Dagegen müssen wir aufstehen!“

(Der Zentralrat der Juden in Deutschland auf Twitter.)

„Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen: Rechter Terror in Deutschland. Wir sind geschockt und wir trauern. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und Freunden.“

(SPD-Chefin Saskia Esken auf Twitter)

„Wir trauern. Yas tutuyoruz. Em xemgîn in“

(Linke-Parteichefin Katja Kipping twitterte in deutscher, türkischer und kurdischer Sprache: „Wir trauern“.)

„Hanau: Mindestens 11 Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff auf Shisha-Bar. Ist das wirklich noch das 2017 von der Merkel-CDU beschworene „Deutschland in dem wir gut und gerne leben“?“

(Der Berliner AfD-Fraktionschef Georg Pazderski auf Twitter)

„Der offenbar rassistische Terror von Hanau erschüttert mich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Dem Rechtsextremismus müssen wir uns mit aller Entschlossenheit entgegen stellen.“

(FDP-Chef Christian Lindner auf Twitter.)

„Wahllos werden Gäste einer Sisha-Bar erschossen. Je mehr man heute Früh über den Anschlag erfährt, umso fassungsloser muss man werden. Dieser Altweiberfastnachtstag, an dem man sonst fröhlich ist, wird zurecht ein stiller.“

(Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf Twitter.)

„Wir müssen ein Zeichen setzen. Gegen den rechten Terror, gegen den rechten Hass, gegen Faschismus. Lasst uns um 18h am Brandenburger Tor treffen und deutlich machen, dass wir den Hetzern und rechten Terroristen nicht unser Land überlassen.“

(SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter)

„Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gehören den Opfern und Angehörigen in Hanau. Dieser psychotische Amokläufer glaubte laut Manifest, „Geheimorganisationen“ könnten „Gedanken lesen“ und im Traum mit ihm sprechen. Diese Wahnsinnstat erfüllt uns mit Wut und Abscheu.“

(AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch auf Twitter.)

„Fassungslos und traurig über die brutale Gewalttat in Hanau. Ich bin in Gedanken bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Die Hintergründe müssen jetzt weiter aufgeklärt werden. Gewalt aus rechtsextremen Motiven darf uns nicht ruhen lassen, wir müssen dagegen zusammenstehen.“

(CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Twitter.)

„Nach NSU, dem Mord an Walter Lübcke und Halle wird erneut deutlich: Nach dem Sagbaren kommt das Machbare, dem Angriff auf die Menschlichkeit folgt der Angriff auf den Menschen. Rechter Terror ist Realität in Deutschland. Rechtsextreme Netzwerke sind Realität in Deutschland. [...] Nennen wir sie also beim Namen, statt beschwichtigend von „Schießereien“ oder „Einzeltätern“ oder „Fremdenfeindlichkeit“ zu reden. Handeln wir endlich entsprechend.“

(Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth in einer Mitteilung)

„Sachlichkeit und schnelle Aufklärung sind das Gebot der Stunde. Deshalb sollten sowohl der Innenausschuss des Bundestages als auch das Parlamentarische Kontrollgremium zu Sondersitzungen zusammenkommen.“

(FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae in einer Mitteilung)

„Wir sollten es aber nicht dabei belassen, unsere Bestürzung und Erschütterung über diese unfassbare Tat auszudrücken. [...] Unsere Sicherheitsbehörden müssen intensiv und mit aller Konsequenz den Kampf gegen rechten Terror führen. Unsere politischen Debatten dürfen sich nicht davor herumdrücken, dass es 75 Jahre nach Ende der NS-Diktatur wieder rechten Terror in Deutschland gibt. Unsere Gesellschaft ist wehrhaft und stark – und sie muss Gewalt und Terror geschlossen entgegentreten.“

(Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag zur Deutschen Presse-Agentur.)